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MediaMarkt’tan Kurban Bayramı fırsatları!
MediaMarkt, 25 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Kurban Bayramı fırsatlarını duyurdu. Bayramda ihtiyaç duyabileceğiniz birçok teknolojik üründe güzel indirimler var!
Öne çıkan ürünler neler?
Kurban Bayramı’nda en çok ihtiyaç duyacağınız teknolojilerden biri olan Arnica Promeat Grande Et Kıyma Makinesi, kampanya kapsamında 649 TL yerine sadece 449 TL’ye satılıyor! 1400W’lık motor gücüyle öne çıkan modelde, iki farklı paslanmaz çekik kıyıcı silindir, kıyma diski, içli köfte aparatı ve sosis sucuk hunisi gibi ek özellikler de yer alıyor.
GRUNDIG GFSE 6140 A+ 200L Derin Dondurucu
Kurban Bayram’ına özel olarak işinize yarayabilecek ürünlerden bir diğeri olan Grundig GFSE 200L derin dondurucu modeli, kampanya kapsamında 1899 TL yerine 1599 TL fiyatıyla listeleniyor. A+ enerji sınıfı ile düşük güç tüketen derin dondurucu modelinde; 200 L brüt hacim ve 5 geniş çekmece yer alıyor.
Altus AL226 Derin Dondurucu
Eğer sandık tipi bir derin dondurucu modeli arıyorsanız, Altus AL226 modeli MediaMarkt kampanyası ile 1899 TL fiyatla listeleniyor. Yine A+ sertifikasıyla düşük güç tüketen derin dondurucu modeli, yatay tasarımla birlikte 216 L hacim sunuyor.
Huawei P Smart S 2020
Huawei’nin sevilen fiyat performans serisinin en yeni modellerinden Huawei P Smart S 2020 modeli, 128 GB depolama alanı sunan modeliyle birlikte kampanya kapsamında 3299 TL’ye satılıyor. Siyah ve “nefes alan kristal” ismiyle dikkat çeken beyaz renkli olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan telefonda, 48 MP’lik ana kamerayla birlikte toplamda üçlü bir arka kamera sistemi yer alıyor.
MediaMarkt’ın tüm Kurban Bayramı fırsatlarını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Not: Bu haber MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
Bitcoin
Londra Merkezli EAK Digital’den Türkiye Yatırımı
Markaların halkla ilişkiler süreçlerinde yol arkadaşlığına başvurduğu ve iletişim süreçlerini emanet ettiği Pr ajansları dijitalleşen dünya ile kendini yenilemeye hızla devam ediyor. Özellikle büyük ölçekli şirketlerin yöneticilerinin Blockchain ve kripto para piyasasına olan ilgileri her geçen gün artıyor. Son olarak dört kıtada faaliyetlerini sürdüren Blockchain Pr ajansı EAK Digital Türkiye’ye girme kararı aldı. Türkiye’nin ilk Blockchain Pr Ajansı olma özelliğine sahip EAK Digital, Blockchain yatırımcılarını ve markalarını buluşturacak, projeleri ve uluslararası iletişim stratejileriyle sektöre yeni bir soluk getirecek.
EAK Digital Türkiye’de Blockchain Zirveleri düzenleyecek
Türkiye’de kripto para yatırımcılarını ve Blockchain girişimcilerini buluşturacak Blockchain Zirveleri yapmayı hedefleyen EAK Digital, ilk hamlesini özel Türkçe çevirilerle Nisan ve Haziran aylarında Blockdown 2020 3D Sanal Konferansla yaptı. Katılımcılarına 3D deneyimi yaşatan EAK Digital’in yatırımcıların sorularına cevaplar aradığı konferansına ilgi oldukça yoğundu. EAK Digital’in yeni ürünü olan 3D sanal konferansını geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü Binance Borsası da kullanmıştı.
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MediaMarkt’tan evlenenlere ya da evini yenileceklere fırsatlar!
MediaMarkt, 17 – 19 Temmuz tarihleri arasında hem fiziksel mağazalarda hem de mediamarkt.com.tr adresinde geçerli olacak yeni kampanyasını başlattı. Kampanyada yeni evlenecek olanlar veya evini yenileyeceklerler için pek çok üründe avantajlı fiyatlar sunuluyor.
Kampanyanın öne çıkan indirimleri neler?
PHILIPS Azur Buharlı Ütü GC4905/40
Philips’in Azur serisinden buharlı ütüsü, kampanya kapsamında 749 TL yerine 699 TL fiyatla listeleniyor. Hızlı Kireç Çözme ve çizilmeye karşı üstün dayanıklılığa sahip SteamGlide Elite tabanla uzun ömürlü performans vadeden bu model, hem evlenecekler hem de mevcut ütüsünü değiştirmek isteyenler için oldukça iyi bir seçenek.
BOSCH SMS44DW00T Bulaşık Makinesi
Bosch’un A+ enerji verimliliği ve 4 programlı yapısıyla çıkan bulaşık makinesi modeli, kampanya kapsamında 2299 TL’ye listeleniyor. Modelde Rackmatic yüksekliği ayarlanabilir 3 katlı üst sepet ve ActiveWater akıllı su yönetim sistemi gibi özellikler yer alıyor.
SAMSUNG 55RU7400 Akıllı Televizyon
Samsung’un hem özellikleri hem de fiyat performans oranıyla en çok satılan TV modellerinden biri olan 55RU7400 modeli, MediaMarkt kampanyasıyla beraber 5099 TL’ye listeleniyor. Üründe 55 inç ekran boyutuyla beraber 4K çözünürlük, HDR desteği ve Spotify, Youtube, Netflix gibi uygulamaları çalıştırabilme özellikleri yer alıyor.
ELECTROLUX EW6F4923EB Çamaşır Makinesi
Electrolux’ün bu modeli, özellikle uzun vadede ciddi tasarruf sağlayacak A+++ (-%20) özelliğiyle dikkat çekiyor. Zira bu değer, A+++ sertifikalı modellerden bile %20 oranında daha az güç tükettiği anlamına geliyor. Ayrıca üründe giysilerinizin türü ve miktarına göre program süresi, su ve enerji tüketimini ayarlayan SensiCare System yer alıyor.
MediaMarkt’ın yeni kampanyasındaki indirime giren tüm ürünleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
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MediaMarkt’tan “Sen Neredeysen Teknoloji Orada” indirimleri
MediaMarkt, günümüzün akıllı dünyasında yanımızdan ayırmayacak istemeyeceğimiz teknolojiler için güzel bir kampanya başlattı. “Sen Neredeysen Teknoloji Orada” kampanyası kapsamında akıllı telefon, akıllı saat, powerbank ve kulaklık gibi pek çok ürün avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.
Kampanyanın öne çıkan ürünleri neler?
Xiaomi’nin giriş seviyesindeki güncel telefonlarından Redmi 8A modeli, kampanya kapsamında 2499 TL yerine 1999 TL’ye listeleniyor. Uygun fiyatına karşın damla çentik tasarımı ve yüksek ekran kasa oranıyla güncel bir tasarım anlayışıyla dikkat çeken telefon, temel akıllı telefon kullanımı için güzel seçeneklerden bir tanesi.
Akıllı saat ile hayatını kolaylaştırmak isteyenlere hitap eden Amazfit A1910, hem tasarımı hem de yetenekleriyle oldukça dikkat çekiyor. Model, kampanya kapsamında 949 TL’ye listeleniyor. Hem Android hem de iOS akıllı telefonlarla uyumlu şekilde çalışabilen akıllı saat; telefonunuza gelen bildirimlerin görüntülenmesinin yanı sıra sağlık ve uyku gibi verileri de takip edebilmenize olanak sağlıyor.
Bluetooth kulaklıklar arasında fiyat performans oranıyla öne çıkan TTEC Soundbeat Pro, kampanya dahilinde 199 TL yerine 179 TL’ye listeleniyor. Mıknatıslı yapısı sayesinde kullanmadığınız zamanlarda birbirine tutturabildiğiniz kulaklık, hem spor yaparken veya gündelik hayatınızda müzik dinlerken, hem de üzerindeki mikrofon sayesinde telefon görüşmelerinizi yapabilececeğiniz bir seçenek.
10.000 mAh kapasitesiyle dışarıda pili tükenen akıllı telefon veya tablet gibi ürünlerinizi şarj edebileceğiniz TTEC AlumiSlim LCD powerbank, tasarımıyla farklılaşan bir model. Zira üzerinde LCD ekran yer alan model ile pil durumunu anlık olarak görüntüleyebilmek mümkün.
Kampanya kapsamında indirime giren tüm ürünleri bu link üzerinden görüntüleyebilirsiniz.