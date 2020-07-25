MediaMarkt’tan Kurban Bayramı fırsatları!

MediaMarkt, 25 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Kurban Bayramı fırsatlarını duyurdu. Bayramda ihtiyaç duyabileceğiniz birçok teknolojik üründe güzel indirimler var!

Öne çıkan ürünler neler?

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Kurban Bayramı’nda en çok ihtiyaç duyacağınız teknolojilerden biri olan Arnica Promeat Grande Et Kıyma Makinesi, kampanya kapsamında 649 TL yerine sadece 449 TL’ye satılıyor! 1400W’lık motor gücüyle öne çıkan modelde, iki farklı paslanmaz çekik kıyıcı silindir, kıyma diski, içli köfte aparatı ve sosis sucuk hunisi gibi ek özellikler de yer alıyor.

GRUNDIG GFSE 6140 A+ 200L Derin Dondurucu

Kurban Bayram’ına özel olarak işinize yarayabilecek ürünlerden bir diğeri olan Grundig GFSE 200L derin dondurucu modeli, kampanya kapsamında 1899 TL yerine 1599 TL fiyatıyla listeleniyor. A+ enerji sınıfı ile düşük güç tüketen derin dondurucu modelinde; 200 L brüt hacim ve 5 geniş çekmece yer alıyor.

Altus AL226 Derin Dondurucu

Eğer sandık tipi bir derin dondurucu modeli arıyorsanız, Altus AL226 modeli MediaMarkt kampanyası ile 1899 TL fiyatla listeleniyor. Yine A+ sertifikasıyla düşük güç tüketen derin dondurucu modeli, yatay tasarımla birlikte 216 L hacim sunuyor.

Huawei P Smart S 2020

Huawei’nin sevilen fiyat performans serisinin en yeni modellerinden Huawei P Smart S 2020 modeli, 128 GB depolama alanı sunan modeliyle birlikte kampanya kapsamında 3299 TL’ye satılıyor. Siyah ve “nefes alan kristal” ismiyle dikkat çeken beyaz renkli olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan telefonda, 48 MP’lik ana kamerayla birlikte toplamda üçlü bir arka kamera sistemi yer alıyor.

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Not: Bu haber MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.