MediaMarkt Yılbaşı Fırsatları Tüm Hızıyla Devam Ediyor!

Akıllı telefonlarda zamanla oluşan çizikler, bir süre sonra kullanıcıları üzecek kadar ciddi seviyelere ulaşabiliyor. Bu nedenden dolayı genellikle koruyucu kılıf ve ekran filmi gibi çözümlere başvuruluyor. Huawei, aldığı yeni bir patent ile telefonlardaki çizikleri kolay şekilde onarmayı hedefliyor!

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Huawei, ultrasonik ekran çizik onarıcı üzerinde çalışıyor!

Huawei’nin geliştirdiği teknoloji, şirketin Çin Ulusal Fikri Mülkiyet Ofisi’ne yaptığı başvurunun onaylanması ile ortaya çıktı. Telefonların ön ve arka yüzeyinde oluşan çizikleri yok ettiği belirtilen patent, lazer özelliği bulunan bir cihaz ve solüsyon formülünden oluşuyor. Verilen tarife göre, çizikleri giderecek onarım ve temizleme işlemi toplam 4 farklı aşamadan oluşuyor.

İlk aşamada söz konusu lazer ekipman ile akıllı telefonun ön ve arka yüzeyindeki çizikler tespit ediliyor. Sonraki aşamada ekran camı alkol ile, arka yüzey ise ultrasonik bir temizleyici ile temizleniyor. Üçüncü aşamada ise Huawei laboratuvarlarında geliştirilen özel bir solüsyon devreye giriyor. Akrilat ve epoksi reçine bazlı özel solüsyon şeffaf bir yapışkan filme uygulandıktan sonra telefona uygulanıyor. Son aşamada da 320 – 420 nm dalga boyuna sahip ultraviyole ışık ile dolgu harcının çizikleri doldurması sağlanıyor.

22 Aralık’ta onaylanan patent başvurusu, aslında bilindik bir yönteme dayanıyor. Huawei, halihazırda satışı yapılan ve genellikle şehir efsanesi olarak bilinen dolgu macunu benzeri bir solüsyon geliştirmiş. Ancak ilk adımda kullanılan lazer tespit cihazının çizikleri tamamen gidermek adına önemli olduğu tahmin ediliyor. Son olarak bu teknolojinin bireysel kullanımın aksine onarım hizmetleri veren kurumsal işletmeler için satışa sunulmasının beklendiğini belirtelim.