MediaMarkt stok eritiyor, yüzde 50’ye varan indirimler!

Japonya; Diamond Princess adlı gemide Covid-19 virüs salgını nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarına moral desteği vermek için 2000 adet iPhone dağıttı.

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Diamond Princess yolcuları ne durumda?

Hala kıyıda beklemekte olan ve karaya yanaşmasına izin verilmeyen gemide 3500’den fazla kişi bulunuyor. Bu sayıya yolcular ve mürettebat da dahil. Gemide bulunan kişiler 1 haftadan daha uzun bir süredir karantinada tutuluyor ve gemide 170’ten fazla doğrulanmış Coronavirüs vakası yetkililerce açıklandı. Bu kadar insan neredeyse hapis hayatı denilebilecek bir hayat yaşarken Japon Hükümeti vatandaşlarının moralini yüksek tutabilmek için gemiye sürekli olarak yiyecek, içecek, internet desteği sağlarken bugün bir adım daha atarak gemiye 2000 adet iPhone yolladı. Japon Hükümeti ihtiyaç duyan yolcuların gönderilen iPhone’ların içindeki önyüklü bir uygulamayla doktorlarla konuşabileceği ve hatta tıbbi yardım talebinde bulunabileceğini belirtti. Gemide bulunan 3500 yolcu için 2000 adet telefon az gibi gözükse de söylenilene göre gemide 2000 civarında kamara mevcut ve Japon hükümeti her bir kamara için bir adet iPhone olacak şekilde yardımda bulunmuş oldu.

Yolcuların akıbeti ne olacak?

Yolcuların akıbetinin ne olacağına dair belirsizlikler hala devam ederken yapılan bu jest bizce devede kulak misali. Yine de yolcuların düşünülüp; bu zor koşullarda rahat ettirilmeye çalışılması hiç yoktan iyidir. Umarız Japon Hükümeti daha fazlasını da yapar ama bize kalırsa hiçbir telefon, elektronik cihaz, hatta herhangi bir materyal; yolcuların özgürlüğünden daha değerli olamayacaktır. Günlerdir kamaralarından çıkamayan ve salgına yakalanarak sağlıklarını; hatta hayatlarını yitirme korkusu taşıyan yolculara sabır diliyoruz. Umarız en kısa zamanda Covid-19 salgını son bulur ve başta Çin olmak üzere bütün dünya rahat bir nefes alır.