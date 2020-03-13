Diğer
MediaMarkt CLUB Yaş Günü İndirimleri’nde hangi ürünler var?
MediaMarkt CLUB üyelerine özel kampanya başladı! 13 – 15 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan kampanyada, birçok üründe indirimler ve hediyeler dikkat çekiyor.
MediaMarkt CLUB üyeliği nedir, nasıl üye olunur?
İndirimlerden faydalanabilmeniz için öncelikle MediaMarkt CLUB üyesi olmanız gerekiyor. Bunun için tek yapmanız gereken bu bağlantı üzerinden kişisel bilgilerinizi doldurarak sisteme kayıt olmak. MediaMarkt CLUB üyesi olmak tamamen ücretsiz.
Bu üyelikle birlikte MediaMarkt, farklı zamanlarda sunduğu indirimlerin yanı sıra uzatılmış iade süresi, hoş geldin kuponu ve aldıkça kazan gibi pek çok farklı fırsat sunuyor.
CLUB Yaş Günü İndirimlerinde öne çıkan ürünler
SAMSUNG 55Q60RA OLED TV
Samsung’un OLED paneli ve 4K UHD çözünürlüğü ile çıkan TV modeli, peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile satın alınabiliyor.
Huawei’nin 10 inç boyutlu tablet modeli Mediapad T5, yine peşin fiyatına 6 taksit avantajı ile 999 TL’lik satış fiyatıyla sunuluyor.
Oppo A5 2020 için taksit ve hediye fırsatı
Oppo’nun yeni akıllı telefonlardan A5 2020 modeli, faizsiz ve masrafsız 10 ay taksit imkanıyla birlikte Arzum süpürge veya tost makinesi hediyesiyle sunuluyor.
Kampanya dahilinde olan tüm ürünlere buradan ulaşabilirsiniz
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
Diğer
MediaMarkt’tan Samsung Galaxy A51 ve birçok üründe indirim!
MediaMarkt, “İndirime Koş Koş” kampanyası ile Samsung Galaxy A51 ve farklı kategorilerde indirimler sunuyor. 6 – 8 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanya, hem MediaMarkt.com.tr hem de mağazalarda geçerli.
Hangi ürünlerde indirim var?
Son dönemin popüler akıllı telefonu Samsung Galaxy A51, indirim kapsamında 3049 TL yerine 2899 TL’ye listeleniyor. Daha önce MediaMarkt YouTube kanalında da bir incelemesini gerçekleştirdiğimiz telefon, yenilenen tasarımı ve donanım özellikleriyle dikkat çekiyor. Cihazın inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
Küçük ev aletlerinde %40’a varan indirim
İndirim kapsamında küçük ev aletleri kategorisinde %40’a varan indirimler görüyoruz. Ayrıca bu kategoride Paraf ve Worldcard’a peşin fiyatına 12 taksit fırsatı bulunuyor. İndirime giren tüm ürünlere göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Ayrıca kampanya dahilinde TV’den beyaz eşyaya kadar pek çok farklı üründe de indirim olduğunu unutmayın. İndirime giren tüm ürünlere bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştur
Diğer
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), TikTok’a Katıldı!
Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yanlış bilgilendirmeyi önleme çabalarının bir parçası olarak Cuma günü bir TikTok hesabı açtı.
Çin’de ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle binlerce kişi yaşamını yitirdi. Bilim insanları virüse karşı çare bulmaya çalışırken salgına karşı sosyal medyada da mücadele sürüyor. Zira Koronavirüs ile ilgili sosyal medyada pek çok yalan içerik mevcut.
İlginizi çekebilir: Facebook, TikTok’un büyümesinden endişeli!
Virüsün yayılmasını kontrol altına almak için çalışan Dünya Sağlık Örgütü, sosyal platformlarda toplumu bilgilendirmeye devam ediyor. WHO’nun ilk TikTok videosunda, enfeksiyon önleme ve kontrolünün teknik lideri Benedetta Allegranzi, insanların kendilerini yeni koronavirüsten korumak için alabilecekleri önlemleri açıklıyor. İlk videonun açıklama kısmındaysa “Size güvenilir ve zamanında halk sağlığı tavsiyesi sunmak için TikTok’a katılıyoruz” notu paylaşıldı. Ayrıca ek bilgi için izleyenleri kuruluşun web sitesine yönlendiriyor.
Sosyal medyada bazı kullanıcılar toplumu aldatıcı yönde paylaşımlarda bulunuyor. WHO, salgının son birkaç haftasını Facebook, Twitter, Tencent ve TikTok gibi platfromlarda virüs ile alakalı yanlış bilgilendirme ile mücadele ediyor.
Dünya Sağlık Örgütü ayrıca Instagram gibi diğer sosyal medya hesaplarında da koronavirüsü hakkında doğru bilgileri yayınlamak için adımlar attı. Kuruluşun Instagram profili, insanların kendilerini virüslerden nasıl koruyabileceklerini konusunda bilgilendiren paylaşımlar ile dolu.
WHO’nun dünya tarafından büyük bir tehlike olarak görünen koronavirüsü hakkında bilgilendirmek için her türlü yoldan insanlara ulaşmaya çalışması çok olumlu bir davranış olarak görülüyor.
Diğer
MediaMarkt stok eritiyor, yüzde 50’ye varan indirimler!
MediaMarkt, 21 – 24 Şubat tarihleri arasında “stokları eritiyoruz, depoları boşaltıyoruz” kampanyasıyla birlikte birçok üründe %50’ye varan indirimler sunuyor.
Kampanyanın öne çıkan ürünleri neler?
SAMSUNG 55RU7440
Samsung‘un 55 inç boyutlu UHD 4K çözünürlük sunan TV modeli, kampanya kapsamında 5299 TL‘den 4997 TL’ye düşmüş durumda.
iPhone XS
Apple’ın bir önceki amiral gemi modeli olan iPhone XS, kampanya kapsamında 6699 TL‘yerine 6597 TL‘den listeleniyor. Ürünün gümüş ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği yer alıyor.
İndirimli diğer ürünler neler?
MediaMarkt‘ta bilgisayar ürünlerinden ev aletlerine kadar pek çok kategoride “stokları eritiyoruz” kampanyasında indirim bulunuyor. Aşağıdaki linke tıklayarak kategorilere göre indirimli ürünlere ulaşabilirsiniz.
Tüm indirimlere ulaşmak için buraya tıklayın
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle yayınlanmıştır.