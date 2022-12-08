Mercedes Benz, pazar koşullarının izin verdiği ölçüde bu on yılın sonuna kadar tamamen elektrikli hale gelme taahhüdünde bulundu. Bu süre zarfında birçok elektrikli model çıkardı. Mercedes EQC, Mercedes EQE, Mercedes EQS bu modellerden birkaçı. Bu planın bir parçası olarak, Stuttgart Untertürkheim fabrikası 2024 yılına kadar EV ile ilgili parça üretimini iki katına çıkaracak.

Stuttgart’taki tesis şu an itibariyle PHEV ve tamamen elektrikli EQ modelleri için pil ve aks üretiyor. Şirket şimdilik bu planla ilerliyor ve hatta elektrikli araca geçiş gerçekleştikten sonra işlerini devam ettirebilmeleri için mevcut çalışanları eğitmeye başladı. Hedef, Mercedes Modüler Mimari platformu için 2024 yılına kadar 1 milyon e-drive ünitesi üretmeye başlamak.