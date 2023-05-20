Tam kablosuz kulaklıklar her geçen gün hayatımızın daha da parçası haline geliyor. Ancak çok fazla çeşit var ve karar vermek bu durumda biraz zorlaşıyor. Bu yüzden bugün sizlerle 1500 TL altı alınabilecek tam kablosuz kulaklıkları derleyeceğiz. Başlayalım.

Xiaomi FlipBuds Pro

Listenin ilk kulaklığı Xiaomi FlipBuds Pro. FlipBuds Pro 11 mm büyüklüğünde dinamik sürücüler ile birlikte geliyor. Kulaklık Qualcomm QCC5151 yonga setine sahip. Bluetooth 5.2’ye sahip olan FlipBuds Pro; AAC, SBC ve Qualcomm aptX Adaptive kodekleri ile birlikte geliyor.

Xiaomi FlipBuds Pro şu anda 1450 TL bandında bulunulabiliyor.

Samsung Galaxy Buds 2

Listenin ikinci sırasında ise bizleri Galaxy Buds 2 karşılıyor. Samsung Galaxy Buds 2, 11 mm dinamik sürücüye ev sahipliği yapıyor. Bağlantı olarak Bluetooth 5.2 kullanan Buds 2, AAC ve SBC kodeklerine sahip. Bu kulaklığı listenin diğer kulaklıklarından ayıran en önemli özelliği çevresel ses özelliğine sahip olması. Suya dayanıklılık tarafında kulaklık IPX2 sertifikasına sahip. Bu sertifika sayesinde kulaklık neme ve tere karşı dayanıklılık gösteriyor. Buds 2’nin Dolby Atmos desteği de mevcut.

Samsung Galaxy Buds 2 şu anda 1200 TL bandında bulunulabiliyor.

Jabra Elite 3 Active

Listenin ortasında, üçüncü sırada bizleri Jabra Elite 3 Active modeli karşılıyor. Jabra Elite 3 Active, 6 mm dinamik sürücülere ev sahipliği yapıyor. Qualcomm aptX ve SBC kodeklerine sahip olan bu kulaklığın aktif gürültü önleme özelliği de bulunuyor. Su geçirmezlik tarafında ise kulaklığın toza ve su sıçramalarına karşı bir koruması bulunuyor.

Jabra Elite 3 Active şu anda 1000 TL civarında bulunabiliyor.

Redmi Buds 4 Redmi Buds 4

Listenin son sırasına geldiğimizde de bizleri tekrardan Xiaomi markalı bir kulaklık bizleri karşılıyor. 10 mm dinamik sürücü ile karşımıza çıkan Redmi Buds 4, AAC ve SBC bluetooth özelliklerine sahip. Bunun yanı sıra Bluetooth 5.2 standartını da destekliyor. Aktif gürültü önleme özelliği bulunan TWS kulaklık IP5X toz ve IPX4 su koruma sertifikasyonuna sahip.

Kulaklık şu anda 899 TL civarında bulunabiliyor.