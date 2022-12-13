En yeni MATE elektrikli bisiklet tanıtıldı. Üç tekerlekli bisiklet 250W motora ve 90Nm torka sahip. MATE SUV e-bisiklet, 25km/s hız ile 100 km menzil sağlayabiliyor. E-bisikletin üç tekerleği, daha fazla yükü dengeli bir şekilde taşımasını sağlayacak şekilde tasarlanmış

Şirkete göre, MATE SUV e-bisikletin yük kapasitesi bir yetişkini ve iki çocuğu destekleyebilir. MATE Bikes, büyüyen elektrikli bisiklet ürünleri koleksiyonuna sahip bir Danimarka şirketi. Üç tekerlekli aracın taşıma kapasitesi 210L.

Bisiklet, rahat ve verimli kullanım için çeşitli modüler aksesuarlarla donatılmış. Bunlar arasında koltuklar ve saklama kutuları bulunurken, çerçeve renkleri ve arazi lastikleri için seçenekler mevcut.

Bisikletin çerçevesi, sürdürülebilirlik derecesinde bir artı olan %90 geri dönüştürülmüş alüminyum malzemelerden yapılmış. Bisiklet hem kısa hem de uzun boylu sürücüler için uygun.

Geleneksel bir üç tekerlekli araçtan farklı olarak, MATE SUV’nin ikisi önde biri arkada olmak üzere toplamda üç tekeri bulunuyor. Enviolo iç dişlileri ve hidrolik disk frenlerle donatılmış. 4G bağlantısı ile bisikletin konumunu takip edebilirsiniz, refakatçi uygulaması ile ayarları kontrol edebilirsiniz.

MATE SUV e-bisiklet şimdi 49 euro depozito ile ön siparişe açıldı. Bisikletin fiyatı 6.499 euro ve Eylül 2023’e kadar Avrupa ve ABD’de satışa sunulacak.