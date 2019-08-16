Mate 20 X 5G dakikalar içinde tükendi

Huawei Mate 20 X 5G modelini Çin’de satışa sundu. Büyük ilgi gören akıllı telefon bir saatten kısa bir sürede tükendi.

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Çinli teknoloji devi Huawei mayıs ayında gerçekleştirdiği etkinlikle Mate 20 X modelinin 5G modem altyapısına sahip yeni cihazını tanıtmıştı. Uzun bir süredir satışa sunulması beklenilen akıllı telefon Çin’de siparişe açıldı. Bir saatten az bir sürede ilk satış stoğu biten telefon dünya genelinde ilgi görmeye devam ediyor. Çin’de dakikalar içerisinde tükenen telefonun satış sayılarının sürpriz olmadığı belirtiliyor. Huawei resmi satış kanalı vMall üzerinden rezervasyona açılan akıllı telefon, bir milyon kullanıcının rezervasyonu ile şaşırtmıştı. Henüz, Huawei tarafından resmi satış rakamları ise belirtilmedi. 5G modemli 8GB/256GB Mate 20 X 6,199 Çin Yuanı / 900 Dolar fiyat etiketine sahip.

Mate 20 X 5G teknik özellikleri ve fiyatı

İşlemci : HiSilicon Kirin 980 (7 nm) 8 çekirdek (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55)

Grafik Birimi : Mali-G76 MP10

Bağlantılar : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac , 5G, Bluetooth 5.0 3.1, Type-C 1.0

Ekran : 7.2 inç, 130.7 cm2 OLED (~87.6% ekran kasa oranı) – 1080 x 2244 pixels, 18.7:9 görüntü oranı (~346 ppi ) – Corning Gorilla Glass – HDR10 – Ekran altı parmak izi okuyucu destekli

Boyutlar : 174.6 x 85.4 x 8.4 mm

Ağırlık : 233 gram

RAM ve depolama : 8GB RAM / 256GB

Batarya : 4200 mAh

Şarj teknolojisi : 40W hızlı şarj

Arka kamera paketi :

40 MP, f/1.8, 27mm (ana kamera), 1/1.7″, PDAF, Laser

8 MP, f/2.4, 80mm (telefoto), 1/4″, PDAF, Laser Oto Odaklama, OIS, 3x optik yakınlaştırma

20 MP, f/2.2, 16mm (ultra-geniş açı), 1/2.7″, PDAF, Laser Oto Odaklama

Video kayıdı : 4K2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps , 720p@960fps

Ön kamera

24 MP, f/2.0, 26mm

Video kayıdı : 1080p@30fps

Avrupa satış fiyatı : 900 Euro