Mastercard, bankaların dahil olmasını kolaylaştırarak kitlelere kripto getirmek istiyor. Şirket böylece, finansal kurumların kripto para birimi ticareti sunmasına yardımcı olacak bir program açıklamayı planlıyor. Mastercard, Paxos ile bankalar arasında bir “köprü” görevi görecek. Her iki şirket de, mevzuata uygunluk ve güvenliği ele alacak.

Bazı tüketiciler şüpheci yaklaştı çünkü Bitcoin gibi kripto para birimleri oldukça fazla oynuyor. Dünyanın en iyi dijital varlıkları bu yıl değerlerinin yarısından fazlasını kaybetti. Endüstri, ocak ayından bu yana çok sayıda yüksek profilli iflasla birleştiğinde milyarlarca saldırıya uğradı. Mastercard’ın baş dijital yetkilisi, anketlerin hala varlığa olan talebi gösterdiğini söyledi. Ancak katılımcıların yaklaşık %60’ı mevcut bankalar aracılığıyla test etmeyi tercih edeceklerini söyledi. Mastercard’ın baş dijital sorumlusu Jorn Lambert, “Bununla gerçekten ilgilenen ve kriptonun ilgisini çeken çok sayıda tüketici var. Ancak bu hizmetler finansal kurumlar tarafından sunulsaydı çok daha fazla güvende hissedeceklerdi. Hala bazı insanlar için biraz korkutucu.” dedi.

Goldman Sachs, Morgan Stanley ve JPMorgan gibi büyük yatırım bankaları özel kripto ekipleri kurdu. Ancak bunu tüketicilere sunmaktan büyük ölçüde uzak durdular. Daha geçen hafta, JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, Uluslararası Finans Enstitüsü etkinliğinde kripto para birimlerini “merkezi olmayan ponziler*” olarak nitelendirdi. Bankalar bu Mastercard ortaklık modelini benimserse, Coinbase ve ABD’de faaliyet gösteren diğer borsalar için daha fazla rekabet anlamına gelebilir.

Şirket, rolünün kripto uyumluluk kurallarına uyarak kara para aklamayı önleme ve kimlik izleme hizmetleri sağlayarak bankaları düzenlemenin doğru tarafında tutmak olduğunu söyledi. Mastercard, ürünü gelecek yılın ilk çeyreğinde pilot olarak kullanacağını söyledi. Lambert, şu ana kadar hangi bankaların kaydolduğunu söylemeyi reddetti.

Sektör bir ayı piyasası veya “kripto kışı” yaşarken Lambert, daha fazla faaliyetin daha fazla işleme yol açabileceğini ve Mastercard’ın ana işini besleyebileceğini söyledi. Lambert, “Biraz kripto kışının sonunun habercisi olduğunu düşünmek dar görüşlü olurdu. Bunu görmüyoruz. Düzenleme geldikçe, kripto platformları için daha yüksek derecede güvenlik olacak. Önümüzdeki yıllarda mevcut sorunların çoğunun çözüldüğünü göreceğiz.” dedi.

Mastercard ve Visa, kriptoda ortaklık çılgınlığı içindeydi. Mastercard, ağındaki bankaların ve tüccarların kripto ile ilgili hizmetler sunmasına izin vermek için NFT’lerde ve Bakkt’te Coinbase ile işbirliği yaptı. Geçen hafta Visa, 40 ülkede kripto banka kartları sunmak için FTX ile ortaklık kurdu. Şirket şu anda 70’den fazla kripto ortaklığına sahip. American Express, kartlarını ve ağını, bir dolar veya sabit paralarla kullanmayı araştırdığını söyledi.

Kripto para birimleri, ironik bir şekilde, bankaları ve Mastercard ve Visa gibi aracıları bozmayı amaçlıyordu. Temel teknolojileri olan blockchain, işlemlerin aracılar olmadan hareket etmesine izin verir. Yine de Lambert, katılımları konusunda endüstrinin tepkisini görmediklerini söyledi. Lambert, “Kripto gerçekten ana akım haline gelmenin zirvesinde. Oraya ulaşmak için hala diğer rakiplerle takım kurması gerekiyor. Kripto endüstrisinin bildiğimiz gibi finans endüstrisini kucaklamadan gerçekten ana akım olacağına inanmak zor.” dedi.

ponzi*: bir çeşit yatırım dolandırıcılığı.