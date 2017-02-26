Mass Effect: Andromeda’nın Sistem Gereksinimleri Yayınlandı

Electronic Arts merakla beklenen Mass Effect: Andromeda’nın sistem gereksinimlerini açıkladı ve oyun meraklılarını biraz üzdü.

Mass Effect: Andromeda ile başka bir galakside maceralar yaşamak istiyorsanız biraz donanıma ihtiyacınız olacak. Ancak çok büyük bir sürpriz gelmedi. Oyunun sistem gereksinimleri neredeyse Battlefield 1 ile aynı. Oyun 21 Mart’ta Kuzey Amerika’da 23 Martta ise Avrupa’da satışa çıkacak.

Minimum Sistem Gereksinimleri;

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 3570 or AMD FX-6350

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: Nvidia GTX 660 2GB, AMD Radeon 7850 2GB

Depolama Alanı: Minimum 55GB

DirectX: DirectX 11

Önerilen Sistem Gereksinimleri;

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4790 or AMD FX-8350

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 3GB, AMD RX 480 4GB

Depolama Alanı: Minimum 55GB

DirectX: DirectX 11