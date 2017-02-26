Mass Effect: Andromeda’nın Sistem Gereksinimleri Yayınlandı

Electronic Arts merakla beklenen Mass Effect: Andromeda’nın sistem gereksinimlerini açıkladı ve oyun meraklılarını biraz üzdü.
Mass Effect: Andromeda ile başka bir galakside maceralar yaşamak istiyorsanız biraz donanıma ihtiyacınız olacak. Ancak çok büyük bir sürpriz gelmedi. Oyunun sistem gereksinimleri neredeyse Battlefield 1 ile aynı. Oyun 21 Mart’ta Kuzey Amerika’da 23 Martta ise Avrupa’da satışa çıkacak.
Minimum Sistem Gereksinimleri;
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10
İşlemci: Intel Core i5 3570 or AMD FX-6350
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: Nvidia GTX 660 2GB, AMD Radeon 7850 2GB
Depolama Alanı: Minimum 55GB
DirectX: DirectX 11
Önerilen Sistem Gereksinimleri;
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-4790 or AMD FX-8350
RAM: 16 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 3GB, AMD RX 480 4GB
Depolama Alanı: Minimum 55GB
DirectX: DirectX 11
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