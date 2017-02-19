Mass Effect: Andromeda’dan 5 Dakikalık Oyun İçi Görüntü Yayınlandı

Mass Effect: Andromeda’nın piysaya çıkmasına yaklaşık bir ay kaldı ve yayıncı EA Games ile geliştirici BioWare oyun ile ilgili daha fazla detay göstermeye karar verdi.

Mass Effect’in yeni oyununun YouTube üzerinden yayınlanan videosu oyun meraklıları için oldukça doyurucu. Videoda oyunun savaş dinamikleri, oyuncu ilerleyişi, silahların geliştirilmesi ve yeni yeteneklerin kullanılması yer alıyor.

Yeni oyunda Halo benzeri çarpışmaları çok görecek gibiyiz. Ancak en büyük değişiklik sınıfların kaldırılması oldu. Andromeda’da ise oyuncular bir sınıfa bağımlı olmak yerine tamamen özgür davranabiliyor. Oyun 21 Mart tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarına çıkacak.