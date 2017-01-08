Merakla beklenen oyun, season pass barındırmayacak. Ama;

Son zamanlarda oyuncu dostu atılımlarıyla dikkat çeken firmalara bir yenisi daha eklenecek duruyor. Merakla beklenen; yapımcılığını BioWare‘in, dağıtımcılığını ise EA’nin üstlendiği Mass Effect: Andromeda hiçbir şekilde season pass barındırmayacak.

Geçtiğimiz saatlerde BioWare’in yöneticisi Aaryn Flynn‘in kişisel Twitter hesabı üzerinden gelen bir soruya cevabı ile açıklanan bu durum, adeta tüm oyuncuları sevindirecek duruyor. Oyunun tüm ek paketlerini içerip daha sonra neredeyse bir oyun fiyatı ile satılan “season pass” kavramı, serinin bu oyununda olmayacak. Bu durumda hepimizin aklında tek bir soru oluşuyor; peki ayrı ayrı satılan ek paketler (DLC) ücretli mi olacak? Sorunun cevabı yine Flynn’den geliyor: “Bunu daha sonra konuşacağız. :)”

Verdiği gülücük ifadesi ile bizleri rahatlatmak yerine aksine korkutan Flynn, ek paketlerin ücretli mi olacak yoksa ücretsiz mi olacak sorusunun cevabını tam olarak verememiş olmasına karşın; bunun yanında, EA Access sahiplerinin ilgili oyunu daha erken bir sürede oynayacağının altını çiziyor. Ayrıca, Arapça dil seçeneğinin oyunun ilk çıkışında olmayacağını ama daha sonrasında eklenebileceğini belirterek sorularını cevaplamış oluyor.

Yılın merakla beklenen oyunu Mass Effect: Andromeda‘nın mart ayının son haftasında çıkması bekleniyor. Ayrıca oyun PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Aşağıdan oyunun en son yayınlanan oyun içi video’sunu izleyebilirsiniz.