Maryland, Towson’daki bir Apple mağazasının çalışanları cumartesi günü bir sendikaya katılmak için oy kullandı, bu örgütlü iş gücü için önemli bir başarı. Towson mağazası, ABD’deki ilk sendikalı Apple mağazası oldu.

Oylama, sendikalaşma çabalarına karşı çıkan ve şirketin diğer perakende satış noktalarındaki işçileri örgütlenmeye devam etmeleri için harekete geçirebilecek Apple için bir yenilgi.

Toplam 65 lehte oy ve 33 karşı oy oldu. Yaklaşık 110 çalışan, Uluslararası Makinistler ve Havacılık ve Uzay İşçileri Birliği’ne katılmak için oy kullanmaya hak kazandı. Çarşamba günü başlayan oylama cumartesi akşamına kadar devam etti. Towson organizatörleri “Yaptık Towson! Sendika oyumuzu kazandık! Çok çalışan ve destek veren herkese teşekkürler!” diye tweet attı.

Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu’nun hâlâ oyları onaylaması gerekiyor. Bu yaklaşık bir hafta sürebilir. NLRB’ye göre, oylama onaylandıktan sonra Apple’ın sendikayla çalışma koşulları konusunda pazarlık yapması gerekiyor.

Towson mağazası, büyük şehirlerde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde Apple’ın sözde “amiral gemisi” mağazalarından biri değil. Bir alışveriş merkezinin içinde daha küçük bir yer. İşçiler sendikalaşma planlarını açıklar açıklamaz mağaza Apple yönetiminin dikkatini çekti. Apple’ın perakende ve İK başkanı Deirdre O’Brien, mayıs ayında yeri ziyaret etti. O’Brien’ın kayıtlı bir mesajı, sendika sürücülerinin halka duyurulmasının ardından çalışanlara dağıtıldı ve perakende işçileri sendikalara katılmaktan vazgeçirdi ve bunun Apple’ın çalışanların endişelerine yanıt vermesini zorlaştıracağını söyledi. Sendikaların şirket çalışanlarına bağlı olmadığını söyledi.

İşçiler, mağazaların Covid-19 güvenliğini ve diğer operasyonları nasıl ele aldığı gibi ücret ve çalışma koşulları hakkında daha fazla girdi arıyor. Towson organizatörleri Apple CEO’su Tim Cook’a yazdığı bir mektupta, “Açık olmak gerekirse, sendika kurma kararı, şu anda sahip olmadığımız haklara erişen işçiler olarak bizimle ilgili” dedi.

Towson mağazası, sendika sürücülerini kamuya açıklayan birkaç Apple lokasyonundan biri ve diğer lokasyonlardaki diğer perakende organizatörleri sonuçları yakından izliyor. New York’taki iki yüksek trafiğe sahip, yüksek hacimli mağaza, Grand Central Terminal ve Dünya Ticaret Merkezi lokasyonları, sendikalaştıklarının sinyallerini verdi, ancak henüz resmi bir oylama aşamasına geçmediler.

Georgia, Atlanta’daki bir mağazada bu ayın başlarında bir seçim yapılması planlanıyordu ve bu seçim, Amerika İletişim İşçileri sendikasının Apple’ın çalışanlarını korkuttuğunu iddia etmesinin ardından süresiz olarak ertelendi. NBC News’e göre Louisville, Kentucky ve Nashville, Tennessee’deki mağazalar da örgütlenme sürecinde.

Towson mağazasındaki Apple perakende birliğinin, Apple’ın cihaz ve hizmet satışına ilişkin temel iş modelini tehlikeye atması pek olası değil. Apple mağazaları ürün satmak için önemli bir kanal olsa da, Apple ayrıca web sitesi ve taşıyıcılar gibi perakende ortakları aracılığıyla da satış yapıyor. Apple’ın saatlik iş gücü, şu anda Amazon ve Starbucks gibi sendika sürücü dalgalarıyla karşı karşıya olan diğer şirketlerden daha küçük.

Apple, dünyanın en karlı şirketlerinden biri. 2021’de 365 milyar doların üzerinde küresel satış bildirdi ve ABD’deki perakende çalışanlarının saatte en az 22 dolar kazandığını söylüyor.