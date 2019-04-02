NASA, Mars 2020 helikopterini test ediyor

ABD uzay ajansı, NASA‘nın zayıf atmosferde ve düşük yer çekiminde uçmak için tasarlanan Mars Helikopterinin, uçuş testlerini başarıyla tamamladığını ve 2020’de planlanan Kızıl Gezegen‘e yolculuk için hazır olduğunu açıklandı.

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Mars 2020‘nin ağırlığı yaklaşık 1.8 kilogram olan helikopter, düşük sıcaklıklardaki geceler (eksi 90 °C ‘ye kadar) ve aşırı soğuk sıcaklıklarda çalışması için test ediliyor. Güneş enerjisiyle çalışan Mars 2020, Kızıl Gezegen’de yaşam işaretlerini arayacak, dünyaya geri dönüşü için numune toplayıp kaydedecek ve çeşitli bilim çalışmaları gerçekleştirecek olan araba büyüklüğünde olan NASA’nın 2020 Mars Rover’ı ile fırlatılacak. Kızıl gezegene indikten birkaç ay sonra, helikopter bir dizi (90 saniyelik) özerk uçuşlara başlayacak.

Dünyada uçan helikopterler yaygın olsa da, Mars atmosferinde yüz milyonlarca kilometre uzakta uçmak tamamen farklı bir tecrübe olacak. Dünya üzerinde test etmek için doğru koşulları oluşturmak ise oldukça zor.

Helikopterin test sonuçları heyecan verici

Propulsion Laboratory ‘deki test şefi Teddy Tzanetos, “Mars’taki ortamın simülasyonunu oluşturmak için, Dünya’nın yer çekiminin üçte ikisini almak zorundayız, çünkü Mars’ın yer çekimi bu kadar zayıf” dedi. Ekip, tüm azot, oksijen ve diğer gazları mamut silindirinin içindeki havadan emerek, yerlerine Mars atmosferinin ana maddesi olan karbondioksit enjekte etti. NASA toplamda yaklaşık bir dakikalık uçuş süresi olan iki deneme uçuşu gerçekleştirdi. Helikopter sadece iki santim yüksekliğe ulaştı, ancak ekip ihtiyaç duydukları her şeyin bu olduğunu söylüyor. Bu, helikopterin Mars benzeri koşullarda çalıştığını kanıtlar. Bir dahaki sefere uçarsa 2021‘de Mars’ta olabilir. NASA’nın JPL’de bulunan Mars helikopteri proje müdürü MiMi Aung: “İlk uçuşumuzda, helikopterimize yakın olan bir mühendislik modeliyle 75 dakikadan fazla uçuş süresi kaydettik.”

2020 Mars Rover gezegenin yüzeyine girdiğinde, helikopteri araçtan aşağıya indirecek ve zemine yerleştirecek uygun bir yer bulunacak. Gezici daha sonra helikopterden uzaklaşarak komutları ileteceği güvenli bir mesafeye sürecek. Pilleri şarj edildikten ve sayısız test yapıldıktan sonra, Dünya üzerindeki kontrolörler Mars Helikopteri’ne ilk özerk uçuşunu tarihe geçecek emri verecek.Yeni gezici jeolojik testler yapacak, çevrenin yaşanabilirliğini belirleyecek ve eski yaşam belirtileri arayacak.

Mars 2020 bize ne getirecek

Mars’ta yapılan bu çalışmalar, bize nasıl bilgiler getirecek bunu kestirmek zor. Bilinen en önemli gerçek ise NASA’nın Dünya dışında yaşam formu taşıyan bir gezegen bulmaktan vazgeçmeyecek olmasıdır, daha önce Mars ile ilgili ortaya atılan iddialar da bu durumu destekler nitelikte. Kim bilir önümüzdeki yıllarda belkide Mars’taki medeniyeti konuşuyor olacağız.