General Mobile Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, Markalara Sorun serimizin yeni konuğu oluyor. Sosyal medya hesaplarımızdan General Mobile hakkında sorduğunuz soruları da Ersin Akman iletiyor. İlkay Bey de sizin sorduğunuz sorulara cevap veriyor.

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https://youtu.be/9Bjzi6ZheeY

General Mobile GM Phoenix 5G ve GM 24 Pro lansmanı: https://youtu.be/mhqbcTp0Ink

Soruları^n Zaman Çizelgesi

00:00 Giriş

00:48 Lansmanda modem işinizden bahsettiniz. Rica etsek konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bir kez daha anlatabilir misiniz?

06:44 General Mobile’ın güncelleme politikası nedir?

14:19 Kendi arayüzüzünüzü tasarlamayı düşünüyor musunuz?

16:06 Yeni çıkan telefonlarınıza lütfen aksesuar desteği de verin.

19:51 General Mobile hangi ülkelere ihracat yapıyor?

23:23 General Mobile telefonlarda Snapdragon işlemci kullanılacak mı? Yeni bir model tasarlarken bileşenlere neye göre karar veriyorsunuz?

30:20 GM Phoenix 5G, Lava Agni 2 mi? Bu telefonun hikayesini anlatabilir misiniz?

35:30 GM Phoenix 5G’yi Türkiye’de üretmeyi düşünüyor musunuz?

36:25 Öğrenci telefonu üretmeyi düşünüyor musunuz? Vergi indirimine özel telefon olacak mı?

39:24 General Mobile Elite serisi devam edecek mi?

41:30 Cep telefonlarınızda her serinin giriş, orta ve üst segment telefonu olacak mı?

45:25 Kamera yazılımı konusunda kendinizi hangi seviyede görüyorsunuz?