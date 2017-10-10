Sanal gerçeklik sistemi Oculus VR piyasaya sürüldüğünden üç yıl geçti: Şimdilerde, Oculus’u satın alan sosyal medya servisi devinin CEO’su Mark Zuckerberg, sanal gerçeklik servisi için yepyeni organizasyonlar düzenliyor.

Mark Zuckerberg ve arkadaşları, yaklaşık üç yıl önce Oculus VR departmanını 2 milyar dolarlık ücretle satın almıştı. Oculus Connect etkinliğinin hızla yaklaştığı Mark Zuckerberg, VR mimarisini kullanmasının benzersiz yollarını gösteriyor. Şirket, bu vesileyle insanı yardım çabalarını da koordine ediyor. Zuckerberg, Facebook’un Sosyal Sanal Gerçeklik Organizatörü Rachel Dwyer buluşup görsel bir şov gerçekleştirdi. İkili bunun ardından Porto Riko’ya bir çeşit fütüristik gezi düzenlediler.

California’dan Karayipler’e geçiş yapmak için Zuckerberg, bilim-kurgu filmlerde kullanılan eşyalara benzeyen bir “nakliye aracı” kullandı. Söz konusu mimari esasen, sanal ortama geçiş yapmanıza olanak tanıyan interaktif, 360 derece videoyu destekleyen ve zemini konumlandıran bir yapı. Zuckerberg basın açıklamasında, “Facebook’un sanal gerçeklik yardımıyla kasırga kurbanlarına yardım etmek için bağış topladığını” duyurdu. Para yardımı yanında, AI yardımlı haritalar arama kurtarma ekiplerine yardımcı olmak için kullanılıyor. Sosyal medya servisinin mevcut teknolojisini kullanarak, insanların doğal felaketten önce ve sonra nerede bulunduklarını belirten bir konum yoğunluk haritası oluşturuluyor.

Oculus VR hakkındaki tüm yenilikler, haftada bir düzenlenecek organizasyonlarla zenginleşecek.