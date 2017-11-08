MantisTek GK2 Mekanik Klavyede Keylogger Bulunuyor!

Uygun fiyatlı Çin malı mekanik klavye olan MantisTek GK2’deki tüm tuşlarında bir Keylogger bulunduğu ve tüm kullanımlarınızın Alibaba’ya aktarıldığı ortaya çıktı!

Oyuncular açısından önemli bir detaya sahip olan MantisTek’in GK2 adlı modeli uygun fiyatlı yapısıyla ülkemizdeki kullanıcılar tarafından da fazlasıyla tercih ediliyor. AliExpress üzerinden yoğun olarak satın alınan GK2’de ortaya çıkan Keylogger detayı ise kullanıcı güvenliğini gerçek manada sorguluyor.

Garip bir biçimde fazla ucuza satılan bu klavye, uygun fiyatlı mekanik klavye arayanların en önemli tercihi gibi görünüyor. Fakat Reddit’te bir kullanıcının ortaya çıkardığı detaya göre klavyenin yazılımı Alibaba’nın bulut sunucularına tüm tuş basışlarınızı gönderiyor. Böylece tüm şifre ve kullanıcı bilgileriniz de Alibaba’ya aktarılmış oluyor.

Cloud Driver adını alan bu yazılım, doğrudan Alibaba’ya bu verileri gönderirken düz bir metin olarak herhangi bir şifre vb ayıklaması yapmadan tuş basımlarınızı aktarıyor. Ancak ortaya çıkan bi diğer detay ise tuş basışlarından ziyade hangi tuşa ne kadar basıldığı verisinin gittiğini belirtiyor.

Ancak sonuç olarak ne olursa olsun tuş basışlarınızın sayısal olarak bile bir merkeze gönderilmesi kullanıcı güvenliğini büyük riske atması anlamına geliyor. Bu nedenle açık olarak eğer MantisTek GK2 modeli ya da direkt olarak MantisTek bir klavyeniz varsa kullanmamanız kişisel verileriniz açısından daha önemli olduğunu belirtmek isterim.