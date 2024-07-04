Japon devi Yanmar tarafından Türkiye’de online makine kiralama hizmeti vermek amacıyla 2016 yılında kurulan Makinagetir, marka isminde değişikliğe giderek YTRent ismini aldı. YTRent, pek çok kategoride sunduğu makine kiralama seçeneğinin yanı sıra, yakın dönemde kategori olarak siteye dahil olan tarım makine ve ekipmanları sayesinde genişleyen hizmet kapsamıyla makine kiralamak isteyenler için sektörel anlamda en uygun kiralama seçeneği yaratıyor. YTRent, sisteme kaydolan makine sahiplerine ise yeni müşterilere ve projelere ulaşma fırsatı sunarak yüksek kazanç elde etmelerini sağlıyor.

Makine kiralama sektörünün dijitalleşmesine öncü olan platform, kurulduğu günden bu yana 4.000’den fazla kullanıcı, 7.000’den fazla kayıtlı makine ve 12.000’i aşkın tamamlanmış kiralama işlemiyle makine kiralama sektöründe önemli bir rol üstlendi.

Yanmar’ın dünyada ilk kez pilot uygulamasını yaptığı bir iş modelinin temsilcisi olan ytrent.com, bir online makine kiralama platformu olmanın çok daha ötesinde, yenilenen ismi ve kapsamlı hizmetleriyle makine kiralama sektöründe “çözüm ortağı” olma vizyonuyla faaliyet göstermeye devam edecek. Marka, “Çözüm Net, YTRent” mottosuyla çıktığı yolda müşterilerine benzersiz bir kiralama deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Türkiye’deki pilot uygulamanın başka ülkelerdeki operasyonlar için öncü olması hedefleniyor

Yanmar Turkey Dijital Sistemler ve E-ticaret İş Kolu Müdürü Can Vapurcu, müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda çevrimiçi süreçleri geliştirmek ve makine kiralama sektörünün dijitalleşmesine liderlik etmek istediklerini belirterek, “2024 yılında sistemimize ve iş ortaklarımıza kazandıracağımız yeniliklerle Yanmar’ın bu iş modelini farklı ülkelerde kullanmasına, Türkiye’den başlayan online makine kiralama modelinin farklı pazarlarda yaygınlaşmasına öncülük etmek istiyoruz.” dedi.

İş hacmi ve kullanıcı sayısı artıyor

Marka, 2016 yılında Ege Bölgesi’nde başladığı makine kiralama işlemlerine, 2022 yılında Marmara Bölgesi’ni ve ardından da İç Anadolu Bölgesi’ni dahil ederek bu bölgelerdeki kiralama ihtiyaçlarını karşılar duruma geldi. Bu yeni açılım, siteye gelen ziyaretçi sayısında ve online olarak alınan proje taleplerinde bir önceki yıla göre 2,5 kat artış ve iş sonuçlarına yüzde 65’lik büyüme olarak yansıdı.

Tüm sektörler açısından durgun geçen pandemi sonrasında yeniden büyüme grafiği yakalayan YTRent, son dönemde sisteme kaydolan tedarikçi sayısında ve makine kiralama taleplerinde ciddi artışlar elde ederek, iş hacmini büyütmeye devam etti. Büyüme hedeflerinin önemli bir parçası olarak, yakın dönemde hizmet yelpazesine tarım makine ve ekipmanları kategorisi de ekledi. 2024 yılına gelindiğinde ise geniş ürün seçenekleri, makinesini kiraya vermek ve makine kiralamak isteyen kullanıcılara yönelik avantajlı kampanyalar ve Türkak, ISO belgelerinin alınmasına yönelik sunduğu aracılık hizmetleriyle kapsamlı çözümler sunarak, YTRent marka geçişini gerçekleştirdi.

ytrent.com, alanında uzman ekibi, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve üstün teknolojik altyapısıyla kullanıcılarına kapsamlı bir kiralama deneyimi sunuyor. Ayrıca mobil uygulamasıyla beraber, ytrent.com sektörde öncü olacak bir müşteri deneyimi sunmayı hedefliyor.