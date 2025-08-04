Stoksuz formülü ile satıcının e-ticarete başlarken ürün edinimi dahil tüm giderlerini karşılayan ve onları 6 ay içinde kâra geçiren Mağazanolsun, ticarete atılmak isteyen üniversiteli gençlerin akınına uğruyor. E-Ticaret Eğitimleri birer kariyer gününe dönüşen Mağazanolsun etkinliğine katılan üniversite öğrencileri, yeni mezunlar, ev kadınları, emekliler, anneanneler ve çalışanlar ayda on binlerce TL’lik ek gelir elde edebilecekleri e-ticarete atılarak 5 trilyon TL’lik pastadan payını alıyor. Amaçlarının herkesi e-ticaret ile tanıştırmak olduğunu söyleyen Mağazanolsun CEO’su Kubilay Çil, “Satıcı sayımız yıl sonunda 10 bin rakamına ulaşacak” dedi.

OECD ve Eurostat tarafından yapılan araştırmalar, diplomaların istihdam oluşturmakta geçerliliğinin günden güne azaldığını ortaya koyuyor. Türkiye’de 1.9 milyon 22-26 yaş arasında üniversite mezunu genç, lisans eğitimini aldıkları ya da istihdam edilebilecekleri alanda iş arıyor. Mezunların yüzde 9.2’sine denk gelen bu oran ile ülkemiz Avrupa’daki üniversite işsizliğinde lider olmasına neden oluyor. Öte yandan herhangi bir üniversitede eğitim gören 2 milyonu aşkın öğrenci de yarı zamanlı olarak gelir elde edebilecekleri bir iş arayışında bulunuyor. Türkiye’yi stoksuz e-ticaret kavramı ile tanıştıran Tekkart’ın kuruluşu Mağazanolsun ise gençlere, ev kadınlarına, emeklilere, asgari ücretle çalışanlar ya da halihazırda ticaretle uğraşanlara e-ticaret ile gelir elde etmenin kapılarını sonuna açıyor. 2024’ü 3 trilyon TL ile kapatan ülke e-ticaret pazarı 2025’te 5 trilyon TL’ye ulaşacak. Bu yükselişte sosyal medya alışkanlığının büyük payı bulunuyor. 70 milyonu aşkın sosyal medya abonesinin bulunduğu Türkiye’de Instagram 58.4 milyon kullanıcı ile ilk sırada yer alırken, YouTube 57.5 milyon, TikTok 40.2 milyon, Facebook 34.8 milyon X (Twitter) 19.7 milyon kullanıcıya sahip. Bu da influencer marketing ile beraberinde yoğun bir e-ticaret hacmini getiriyor.

Stoksuz e-ticarete ilgi artıyor

200 bini aşkın ürün arasından istediğini seçerek şirket kurulumu, pazar yeri yönetimi, reklam, depolama, lojistik ve ödeme süreçleri için 2 milyon TL’yi aşan yatırımı kendilerinin yerine gerçekleştiren sistemi kuran Mağazanolsun’un ülke çapında devam eden “E-ticarete Başlama” seminerleri üniversiteli gençlerin ilgisi ile birer kariyer gününe dönüştü. Geçtiğimiz günlerde Samsun’da gerçekleşen ‘Mağazanolsun E-Ticaret Buluşması’, üniversite mezunlarının ve mevcut öğrencileri başta olmak üzere mühendis, mimar, sanatçı, ev kadını, emekli ve çalışanlardan oluşan 300’ü aşkın kişinin katılımı ile gerçekleşti. Ülkemizin saygın okullarının iktisat, işletme, eğitim, sağlık, iletişim, tiyatro, resim, hukuk gibi fakültelerinin öğrencileri ve okullarını başarıyla tamamlayan ama kariyer yolculuklarına güçlü bir başlangıç yapmayı bekleyen üniversiteli gençler, Mağazanolsun’un uzman ekibi tarafından verilen e-ticaret eğitimlerine katıldı. Halihazırda bir işte çalışan ve kariyer sahibi olan ya da çalışma hayatını sonlandıran ve emeklilik günlerini yaşayan öte yandan ev işleriyle uğraşan çok sayıda katılımcının da yer aldığı eğitimler sonucunda pek çok kişi stoksuz e-ticaret dünyasına atılmak isteyen müteşebbislere dönüşme kararı aldı.

Fiziki mağaza açmak yerine e-ticarete atılacağız

Katılımcılar Mağazanolsun E-Ticaret Buluşması ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Öğrenci olduğumuz için risksiz e-ticaret yapmayı her zaman düşünüyorduk. Böyle bir fırsat oldu. Seminere geldik. E-ticarete nereden başlayacağımız gösterildi. Bir öğrenci olarak, nereden başlayabileceğimizi anladık.”

“Üniversite öğrencisiyim. Mağazanolsun e-ticaret buluşmasına gelerek, kafamdaki stoksuz e-ticaret ile ilgili sorulara yanıt buldum. Ben de kısa sürede e-ticarete başlayacağım.”

“Ziraat mühendisiyim. Kafamda bir aktar açmak fikri vardı. Ama gördüm ki hayat e-ticarette. Kafamdaki soru işaretlerini gidermek için buraya geldim ve çok memnun olarak ayrılıyorum.

“Yeni mezunum. Mağazanolsun eğitimi ile herkesin pasif ya da aktif gelir sahibi olabileceğini öğrendik. E-ticarete başlamak için kendi adıma sabırsızlanıyorum.”

6 ayda kârlı bir satış grafiği mümkün

Stoksuz ve risksiz e-ticaret ile ülkemizi 5 yıl önce tanıştırdıklarını aktaran Mağazanolsun CEO’su Kubilay Çil, “İstanbul, Antalya, İzmir, Gaziantep, Erzincan ve Samsun gibi pek çok ilimizde her buluşmamızda yüzlerce öğrenci, yeni mezun, kendi işinin sahibi, ev kadını, emekli ve asgari ücretlilerle buluşuyoruz. Onlara istedikleri kategorideki ürünü seçerek e-ticarete nasıl başlayacaklarını, nasıl pazarlama yapabileceklerini, hedef kitleye nasıl erişebileceklerini ve e-ticarette başarılı olmanın pek çok yolunu öğretiyoruz. Biz bugüne kadar e-ticarete başlayanlara 6 ay gibi kısa sürede kârlılığı sağlayacak formülleri gösterdik. Mağazanolsun’un başarısı da bize inanan ve organik gıda, takviye sağlık ürünleri, kozmetik ve elektronik gibi pek çok kategorideki 200 bin kayıtlı ürünü tüketiciyle buluşturan satıcılarımızın gücü ile oluştu” dedi.

Rahat yaşamın kapısını açıyoruz

Mağazanolsun’un binlerce satıcısı olduğunu kaydeden Kubilay Çil, “Hedefimiz 2025 sonu itibariyle 10 bin satıcıya ulaşmaktı. Özellikle üniversite öğrencilerimizin ve yeni mezunların Mağazanolsun çalışmalarını birer kariyer günü gibi görmesi ve gelişim göstermesi bizi çok mutlu ediyor. Bu noktada Türkiye’nin büyüyen e-ticaret potansiyeli ve İngiltere pazarındaki Fornium.uk e-ihracat sistemimiz sayesinde gençler, ev kadınları, babaanneler, anneanneler, emekliler ve çalışanlar on binlerce TL’lik ek gelire kavuşarak daha rahat bir yaşamın kapısını e-ticaret ile aralayabilecekler” ifadelerini kullandı.