MacBook Pro 2018 modelinde aşırı ısınma sorunu mu var?

MacBook Pro 2018 modeli, içerisinde 6 çekirdekli Intel Core i9 işlemcisiyle birlikte geliyor. YouTube‘da dillendirilen bir duruma göre, cihazın çok ısındığı anlarda CPU performansı aşırı derecede düşüyor!

MacBook Pro 2018 modelinde ısınma sorunu sesleri!

Yakın zamanda Apple, iPhone modellerinin pillerinin kapasiteleri azaldığında yazılım desteği ile işlemci hızını düşürmekle suçlanmış ve ispatlanan bu iddiadan sonra suçlamaları kabul ederek, sonrasında da pil değişim programı başlatmıştı.

Benzer bir sorunla gündeme gelen Apple için yine aynı sıkıntılar gün yüzüne çıkabilir. Termal ısınmaya karşı hız yavaşlatma oldukça yaygın bir uygulama, işlemci ve bileşenler çok ısındığında bileşenlerin performansını yazılım ile müdahele ederek hız düşümü gerçekleştirir böylece cihaz hasara karşı korunmuş olur.

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YouTube‘da bu konudan söz eden Dave Lee , MacBook Pro modelinin Core i9 sürümünün çok hızlı ısındığını iddia ettiği bir video yayınladı. Bu durum henüz yeni bir sorun ve ilerleyen günlerde bu tür şikayetlerin artıp artmayacağı belirsiz. Eğer sorun tüm MacBook Pro 2018 modellerini kapsıyorsa Apple’ın başı oldukça ağrıyacak gibi.