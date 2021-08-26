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Londra Teknoloji Firmaları İşçi Alımında Zorlanıyor
Londra’daki teknoloji firmaları, Silikon Vadisi teknoloji devleri icraatlarını büyüttüğü için teknoloji çalışanları işe almakta giderek zorlanıyor.
Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Palantir ve Twitter gibi ABD teknoloji devleri artık Londra’daki gösterişli ofislerde on binlerce teknoloji çalışanı istihdam ediyor ve bazılarının devam eden büyük genişlemeleri var.
Girişim sermayesi destekli seyahat girişimi Beyonk’un CEO’su ve kurucusu Oscar White, CNBC’ye yaptığı açıklamada, genişlemelerin işe alımları daha zor hale getirdiğini ve şişirilmiş maaş beklentilerine ve teknoloji kaynağı kıtlığına yol açtığını da sözlerine ekledi.
Google’ın ana şirketi Alphabet, King’s Cross’ta 7.000’e kadar Google çalışanı ve yaklaşık 1.000 DeepMind çalışanı için yeterli alana sahip büyük karmaşık bir inşa sürecinde. Birkaç mil ötede, Apple 1400 çalışanını Battersea Power Station’daki yeni bir Apple kampüsüne taşımayı planlıyor. Yapılar korona virüs kısıtlamaları tarafından durdurulmuş olsa da, hala devam ediyorlar. Başka yerlerde, Facebook ve Amazon yakın zamanda Londra’da çok katlı büyük ofisler açtı.
Kariyer web sitesine göre Facebook’un şu anda Londra’da 266 açık pozisyonu varken, Google’ın 172 ve Apple’ın 103 var. Amazon, şehirde 162 yazılım geliştiricisi, 143 çözüm mimarı ve 72 teknik yönetici arıyor.
White, “Yazılım geliştiricileri her zamankinden daha fazla talep görüyor, bu da şehir etrafında daha fazla teknoloji şirketi kampüsü arttıkça daha da kötüleşecek” dedi. “Büyüme için kilit unsur olarak teknoloji kaynaklarına büyük ölçüde güvenen, kısıtlı bütçeli yeni şirketler için bu gerçek bir zorluk teşkil ediyor.”
Maaş beklentileri
Deneyimli geliştiricilerin artık yılda 120.000 sterline kadar maaş alabileceklerini söyleyen White’a göre, Londra’daki birçok yeni şirket, 80.000 sterlinin (110.000 $) altında maaş teklif ederlerse yazılım geliştiricilerini çekmek için oldukça zorlanacaklar.
Para yönetimi uygulaması Lumio’nun CEO’su Tom Richardson, CNBC’ye doğru insanları bulmanın “çok zor” olduğunu söyledi.
“Biz yeni bir şirketiz ve sadece bir başlangıç turuna sahibiz.” “Geliştiricileri veya harika ürün yöneticilerini çekemeyiz. Başlangıç maaşları çılgınca.” dedi.
Richardson, sorunu aşmak için işini değiştirmeyi veya daha fazla uzaktan çalışan işe almayı düşünüyor, ancak her ikisinin de riskleri olduğunu söyledi.
Londra’daki bir teknoloji firmasının başka bir CEO’su, şirketlerinin işe almakta zorlanıyor gibi görünebileceği endişeleri üzerine anonim kalmasını istedi, CNBC’ye büyük ABD teknoloji firmalarının son yıllarda birkaç çalışanını yakalamaya çalıştığını söyledi. Bir çalışanın cevabının “Manchester United kapıyı çaldığında cevap vermelisin” olduğunu söylediler.
CEO’nun adını vermediği ABD teknoloji firması, çalışana aynı maaşı, ancak hisse seçenekleri ve araba ödeneği içeren çok daha güçlü bir genel paket teklif etti. CEO, “Sonunda onları elimizde tuttuk, ancak zaman ayırmaya değer kılmak ve onlara reddedemeyecekleri bir teklif vermek zorunda kaldık” dedi.
Amazon’un Londra teknoloji firmasının çalışanlarını diğer ABD teknoloji devlerinden daha fazla yakalamaya çalıştığını ve Amazon’un birkaç proje yöneticisine ve hesap yöneticisine yaklaştığını da sözlerine ekledi.
CEO, şirketin en iyi çalışanlarını elinde tutmasını sağlamak amacıyla, yüksek performanslı personel için paylaşım seçenekleri ve kariyer ilerleme planlarını içeren “daha kapsamlı bir fayda paketi” geliştirdiklerini söyledi.
Girişim Kapitalistlerinin görüşü
Girişim kapitalistleri ve teknoloji yatırımcıları, birden fazla yeni şirket ile ilgilendikleri için işe alım ortamına nispeten geniş bir bakış açısına sahip.
Yemek takımı dağıtım şirketi Gousto ve seyahat şirketi Love Home Swap da dâhil olmak üzere düzinelerce yeni şirkete yatırım yapan MMC Ventures’ta bir girişim kapitalisti olan Simon Menashy, CNBC’ye Londra’daki yeni Silikon Vadisi karakollarının “kesinlikle maaş enflasyonuna katkıda bulunduğunu söyledi. ”, büyük teknoloji firmalarının mühendisler için yerel yeni şirketlerle rekabet ettiğini de sözlerine ekledi.
Ancak Menashy’ye göre, Londra’daki yeni şirketler bazı işçiler için şehirdeki diğer yeni şirketlerle de rekabet ediyorlardı.
Portföy şirketlerimiz üst düzey yönetici yetenekleri adaylarını kaybettiğinde, büyük yerleşik teknoloji şirketlerine değil, diğer yeni kurulan şirketlere ve ölçek büyütmelere gidiyor” dedi.
Google Ventures’ta eski bir yatırımcı olan ve şu anda Remagine Ventures’ta yönetici ortak olarak çalışan Eze Vidra, CNBC’ye verdiği demeçte, Londra’daki yeni şirketlerin daha büyük teknoloji şirketlerinin “sürekli büyüyen paketler ve avantajları tarafından cezbedildiklerinden” iyi çalışanları elde tutmalarının daha zor olduğunu söyledi.
Bu esnada, müzik girişimini Warner Music Group’a satan bir melek yatırımcı olan Ian Hogarth, CNBC’ye Silikon Vadisi genişlemelerinin Londra’daki yeni şirketlerin işe alımını zorlaştırdığına ikna olmadığını söyledi ve oyunda birkaç faktör olduğunu ekledi.
Hogarth, uzaktan çalışmanın yükselişinin, şirketlerin herkesi fiziksel bir ofiste olmadan büyütmelerine izin verdiğini savundu. Örneğin; “Merkezi Londra’da olan ancak tamamen uzak olan Hopin, iki yılda bir kişiden 800 kişiye çıktı.” dedi.
Hogarth’a göre Brexit, Londra’daki ve İngiltere’nin geri kalanındaki şirketlerin işe alınmasını zorlaştırmış olsa da, İngiltere teknoloji ekosisteminin büyümesi, genel olarak eskisinden daha deneyimli yetenekler olduğu anlamına geliyor.
Yeni yatırım şirketi Entrepreneur First’ün kurucu ortağı Alice Bentinck, CNBC’ye Silikon Vadisi şirketlerinin kısa vadede Londra’daki rekabeti artırdığını söyledi.
“Ama uzun vadede bunun kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum” dedi. “Bu, Londra’nın teknoloji ekosisteminin geliştiğinin bir işareti.”
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Kripto Para
Binance, Birleşik Krallık Yasa Düzenleyicileriyle İş Birliği Yapmıyor!
Birleşik Krallık finansal hizmetleri düzenleyici kurumu, FCA yaptığı açıklama ile Binance’in işiyle ilgili en temel bilgileri bile sağlamayı reddettiğini duyurdu. Ancak popüler kripto para alım satım platformu Binance’in CEO’su Changpeng Zhao’dan ise bunun aksi yönünde bir açıklama geldi.
Birleşik Krallık’taki finansal hizmetleri düzenleme görevine sahip olan Finansal Yürütme Otoritesi (FCA), ilk denetim raporunda Binance Markets Limited şirketinin işiyle ilgili temel bilgileri sağlamayı reddettiği ve şirketin “etkin bir şekilde denetlenemez” olduğu belirtilmiş. FCA, denetim uyarısında şu ifadeleri kullanmış:
“FCA, firmanın yanıtının tamamlanmamış olduğunu ve yanıtında bilgi sağlama konusunda doğrudan red ibareleri bulunduğunu düşünmektedir. Bu red ibareleri aynı zamanda şirketin iş ve grup yapısının nasıl düzenlendiği hakkındaki detayların sağlanması için de geçerli.”
FCA ayrıca, firmanın Birleşik Krallık vatandaşlarının ürünleri satın almak için hangi yolları kullanabileceği ve Binance internet sitesi Binance.com’un arkasındaki yasal varlığın tanımlanmasını açıklamayı da reddettiğini ekledi.
FCA’in 25 Haziran 2021 tarihli denetim raporunda yasa düzenleyicilerin, firmanın bilgi sağlama konusundaki belirgin isteksizliği sebebiyle hayal kırıklığı yaşadığının da altı çiziliyor.
“Firmanın bu tarihe kadarki etkileşimine dayanarak FCA, firmanın etkin bir şekilde denetlenemediğini düşünmektedir. Bu durum da firmanın tüketicileri belirgin bir risk altına sokan karmaşık ve yüksek riskli finansal ürünler sunan küresel bir gruba üyeliği bağlamında oldukça endişe vericidir.”
FCA’e göre firma, müşterilerine regülasyonlara uyumluluk sağlama konusundaki isteğini belirtti. Ancak 26 Haziran’daki FCA’in ilk tüketici uyarısına kadar bu konuda hiçbir faaliyet gösterilmedi. Binance açıklamasıyla Binance Markets Limited şirketinin Birleşik Krallık müşterilerine özel olarak açılacak olan Binance.UK’nın işletilmesi için kurulan bir şirket olduğunu belirtti. Binance sözcüsü de durumla ilgili şu açıklamaları yaptı:
“FCA tarafından belirtildiği üzere, Binance Markets Limited istenen gerekliliklere tüm yönüyle uyum sağlamıştır. Ortaya çıkacak olan herhangi bir olası problemin çözümü için FCA ile görüşmelere devam edeceğiz.”
Binance CEO’su CZ de konuyla ilgili dün bir tweet atarak Binance Markets Limited’ın istenen tüm gereklilikleri sağladığını duyurdu.
"25 August 2021 update. On 25 June 2021, the FCA imposed requirements on Binance Markets Limited. The firm complied with all aspects of the requirements"https://t.co/ryque3nHFb
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) August 25, 2021
Son zamanlarda ülkelerin yasa düzenleyicileri tarafından oldukça sıkıştırılan Binance uyum sağlama konusunda zorlanıyor gibi gözüküyor. Ülkelerin de merkezi bulunmayan bağımsız bir platformdan çekindikleri için kendi ülkelerinde faaliyet gösterebilmesi için Binance’ten lisans talep ediyorlar. Binance ise konuyla ilgili mücadelesine devam ederek kadrosuna uyumluluk konularındaki çalışmaları yürütecek çalışanlar katmaya devam ediyor. Binance’in çeşitli ülkelerin istediği yasal uyumluluklarla mücadelesiyle ilgili bağlantılı haberlerimize aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 FE 5G’nin Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı!
Samsung‘un yeni uygun fiyatlı amiral gemisi modeli Samsung Galaxy S21 FE 5G‘nin bazı özellikleri ortaya çıktı. İşte Galaxy S21 FE 5G’nin özellikleri.
Samsung‘un yakın tarihte tanıtacağı yeni uygun fiyatlı amiral gemisi modeli Galaxy S21 FE 5G, yavaş yavaş karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde bir yanlışlık sonucu karşımıza çıkan Galaxy S21 FE 5G, şimdi Google Play Console‘da görüntülendi. Tabi bazı özellikleri de ortaya çıktı. Şimdi gelin Samsung‘un yeni modeli S21 FE 5G’nin özelliklerine göz atalım.
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Samsung Galaxy S21 FE 5G’nin özellikleri!
Son yıllarda amiral gemisi modellerinin “FE” yani “Fan Edition” sürümünü de üreten Samsung, S21 ailesine bir “FE” modeli katmaya hazırlanıyor. Bir süredir konuşulan Galaxy S21 FE 5G, bazı özellikleriyle uygulama geliştiricileri tarafından kullanılan Google Play Console’da ortaya çıktı.
Bir süre önce Geekbench‘te ortaya çıkan S21 FE 5G’nin Snapdragon 888 ile geleceğini biliyorduk Google Play Console‘daki verilere göre de Galaxy S21 FE 5G, performansını kesin olarak Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 888 yonga setinden alacak.
Öte yandan Google Play Console‘daki bilgilere göz attığımızda cihazın 6GB RAM bellek ve Android 11 işletim sistemi ile geleceğini görüyoruz. Ekran tarafında ise 1080 x 2009 piksel çözünürlüklü bir panelin bizleri karşılayacağı bildiriliyor. Burada bulunmayan bir diğer bilgi ise bu ekranın 6.4 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED bir ekran olduğu yönünde.
Galaxy S21 FE 5G‘nin son derece yeterli özellikler sunduğunu görüyoruz. “FE” modellerinde daha uygun fiyat için daha düşük özellikler sunan Samsung, bu modelde işlemci tarafından feragat etmeyip Snapdragon 888 yonga setini kullanmış. Ancak bu işlemci ile beraber görmeye alıştığımız 8GB RAM bellek burada yok. Zaten cihazı “FE” yapan kısım aslında biraz da buradan geliyor.
Piyasada çok görmediğimiz Snapdragon 888 ve 6GB RAM belleği birlikte kullanacak olan Samsung Galaxy S21 FE 5G, yüksek bir ihtimalle performanstan ödün vermeyecek. Keza cihaz diğer cazip özellikleri ve fiyatı ile kullanıcıları kendisine çekecek. Biz genel olarak Galaxy S21 FE 5G’nin özelliklerini yeterli bulduk. Sizce Galaxy S21 FE 5G’nin özellikleri yeterli olacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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