Londra Teknoloji Firmaları İşçi Alımında Zorlanıyor

Londra’daki teknoloji firmaları, Silikon Vadisi teknoloji devleri icraatlarını büyüttüğü için teknoloji çalışanları işe almakta giderek zorlanıyor.

Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Palantir ve Twitter gibi ABD teknoloji devleri artık Londra’daki gösterişli ofislerde on binlerce teknoloji çalışanı istihdam ediyor ve bazılarının devam eden büyük genişlemeleri var.

Girişim sermayesi destekli seyahat girişimi Beyonk’un CEO’su ve kurucusu Oscar White, CNBC’ye yaptığı açıklamada, genişlemelerin işe alımları daha zor hale getirdiğini ve şişirilmiş maaş beklentilerine ve teknoloji kaynağı kıtlığına yol açtığını da sözlerine ekledi.

Google’ın ana şirketi Alphabet, King’s Cross’ta 7.000’e kadar Google çalışanı ve yaklaşık 1.000 DeepMind çalışanı için yeterli alana sahip büyük karmaşık bir inşa sürecinde. Birkaç mil ötede, Apple 1400 çalışanını Battersea Power Station’daki yeni bir Apple kampüsüne taşımayı planlıyor. Yapılar korona virüs kısıtlamaları tarafından durdurulmuş olsa da, hala devam ediyorlar. Başka yerlerde, Facebook ve Amazon yakın zamanda Londra’da çok katlı büyük ofisler açtı.

Kariyer web sitesine göre Facebook’un şu anda Londra’da 266 açık pozisyonu varken, Google’ın 172 ve Apple’ın 103 var. Amazon, şehirde 162 yazılım geliştiricisi, 143 çözüm mimarı ve 72 teknik yönetici arıyor.

White, “Yazılım geliştiricileri her zamankinden daha fazla talep görüyor, bu da şehir etrafında daha fazla teknoloji şirketi kampüsü arttıkça daha da kötüleşecek” dedi. “Büyüme için kilit unsur olarak teknoloji kaynaklarına büyük ölçüde güvenen, kısıtlı bütçeli yeni şirketler için bu gerçek bir zorluk teşkil ediyor.”

Maaş beklentileri

Deneyimli geliştiricilerin artık yılda 120.000 sterline kadar maaş alabileceklerini söyleyen White’a göre, Londra’daki birçok yeni şirket, 80.000 sterlinin (110.000 $) altında maaş teklif ederlerse yazılım geliştiricilerini çekmek için oldukça zorlanacaklar.

Para yönetimi uygulaması Lumio’nun CEO’su Tom Richardson, CNBC’ye doğru insanları bulmanın “çok zor” olduğunu söyledi.

“Biz yeni bir şirketiz ve sadece bir başlangıç turuna sahibiz.” “Geliştiricileri veya harika ürün yöneticilerini çekemeyiz. Başlangıç maaşları çılgınca.” dedi.

Richardson, sorunu aşmak için işini değiştirmeyi veya daha fazla uzaktan çalışan işe almayı düşünüyor, ancak her ikisinin de riskleri olduğunu söyledi.

Londra’daki bir teknoloji firmasının başka bir CEO’su, şirketlerinin işe almakta zorlanıyor gibi görünebileceği endişeleri üzerine anonim kalmasını istedi, CNBC’ye büyük ABD teknoloji firmalarının son yıllarda birkaç çalışanını yakalamaya çalıştığını söyledi. Bir çalışanın cevabının “Manchester United kapıyı çaldığında cevap vermelisin” olduğunu söylediler.

CEO’nun adını vermediği ABD teknoloji firması, çalışana aynı maaşı, ancak hisse seçenekleri ve araba ödeneği içeren çok daha güçlü bir genel paket teklif etti. CEO, “Sonunda onları elimizde tuttuk, ancak zaman ayırmaya değer kılmak ve onlara reddedemeyecekleri bir teklif vermek zorunda kaldık” dedi.

Amazon’un Londra teknoloji firmasının çalışanlarını diğer ABD teknoloji devlerinden daha fazla yakalamaya çalıştığını ve Amazon’un birkaç proje yöneticisine ve hesap yöneticisine yaklaştığını da sözlerine ekledi.

CEO, şirketin en iyi çalışanlarını elinde tutmasını sağlamak amacıyla, yüksek performanslı personel için paylaşım seçenekleri ve kariyer ilerleme planlarını içeren “daha ​​kapsamlı bir fayda paketi” geliştirdiklerini söyledi.

Girişim Kapitalistlerinin görüşü

Girişim kapitalistleri ve teknoloji yatırımcıları, birden fazla yeni şirket ile ilgilendikleri için işe alım ortamına nispeten geniş bir bakış açısına sahip.

Yemek takımı dağıtım şirketi Gousto ve seyahat şirketi Love Home Swap da dâhil olmak üzere düzinelerce yeni şirkete yatırım yapan MMC Ventures’ta bir girişim kapitalisti olan Simon Menashy, CNBC’ye Londra’daki yeni Silikon Vadisi karakollarının “kesinlikle maaş enflasyonuna katkıda bulunduğunu söyledi. ”, büyük teknoloji firmalarının mühendisler için yerel yeni şirketlerle rekabet ettiğini de sözlerine ekledi.

Ancak Menashy’ye göre, Londra’daki yeni şirketler bazı işçiler için şehirdeki diğer yeni şirketlerle de rekabet ediyorlardı.

Portföy şirketlerimiz üst düzey yönetici yetenekleri adaylarını kaybettiğinde, büyük yerleşik teknoloji şirketlerine değil, diğer yeni kurulan şirketlere ve ölçek büyütmelere gidiyor” dedi.

Google Ventures’ta eski bir yatırımcı olan ve şu anda Remagine Ventures’ta yönetici ortak olarak çalışan Eze Vidra, CNBC’ye verdiği demeçte, Londra’daki yeni şirketlerin daha büyük teknoloji şirketlerinin “sürekli büyüyen paketler ve avantajları tarafından cezbedildiklerinden” iyi çalışanları elde tutmalarının daha zor olduğunu söyledi.

Bu esnada, müzik girişimini Warner Music Group’a satan bir melek yatırımcı olan Ian Hogarth, CNBC’ye Silikon Vadisi genişlemelerinin Londra’daki yeni şirketlerin işe alımını zorlaştırdığına ikna olmadığını söyledi ve oyunda birkaç faktör olduğunu ekledi.

Hogarth, uzaktan çalışmanın yükselişinin, şirketlerin herkesi fiziksel bir ofiste olmadan büyütmelerine izin verdiğini savundu. Örneğin; “Merkezi Londra’da olan ancak tamamen uzak olan Hopin, iki yılda bir kişiden 800 kişiye çıktı.” dedi.

Hogarth’a göre Brexit, Londra’daki ve İngiltere’nin geri kalanındaki şirketlerin işe alınmasını zorlaştırmış olsa da, İngiltere teknoloji ekosisteminin büyümesi, genel olarak eskisinden daha deneyimli yetenekler olduğu anlamına geliyor.

Yeni yatırım şirketi Entrepreneur First’ün kurucu ortağı Alice Bentinck, CNBC’ye Silikon Vadisi şirketlerinin kısa vadede Londra’daki rekabeti artırdığını söyledi.

“Ama uzun vadede bunun kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum” dedi. “Bu, Londra’nın teknoloji ekosisteminin geliştiğinin bir işareti.”