London Tube’daki Kripto Reklamları Soruşturma Altında

Floki Inu kripto para birimi için Londra’daki toplu taşıma araçlarına verilen reklamlar, Reklam Standartları Kurumu (ASA) tarafından araştırılıyor. Adını Tesla patronu Elon Musk’ın köpeğinden alan Floki Inu’nun reklamları, yer altı trenlerinde ve otobüslerinde yer aldı.

İngiltere’nin reklam gözlemcisi ASA, “bu sektördeki geniş bir reklam grubunu gözden geçirdiğini” ve kuralları ihlal edip etmediklerini değerlendirdiğini söylüyor. Floki Inu ise reklamların “yasal olarak temizlendiğini” söyledi. Firma verdiği demeçte, “Bu reklamlar ayrıca kripto para birimlerinin oynaklığını vurgulayan açık bir sorumluluk reddi beyanı da içeriyor” dedi.

Başkent genelinde ortaya çıkan Floki Inu reklamları, Dogecoin kripto para biriminin büyümesinin ardından yatırımcıları “Missed Doge? Get Floki” sloganıyla cezbetmeye çalıştı.

Dogecoin, Doge meme’inden Shiba Inu köpeğine dayanan hicivli bir şaka olarak başladı, ancak şimdi milyarlarca dolar olarak ölçülen teorik bir toplam değere sahip. Floki Inu ile ilgili endişelerin bir kısmı, projenin arkasında kimin olduğu hakkında çok az şey bilinmesi ve web sitesinde sınırlı ayrıntı bulunmasıydı.

Floki Inu bir e-postada şunları söyledi: “Ekip üyelerimize web sitemizde belirgin bir şekilde yer vermeme kararımız kasıtlıdır: Floki’nin insanların kripto para birimi ve onlara odaklanan bir hareket olduğunu açıkça belirtmek için.” E-posta, “Tüzel kişiliğinin” Gürcistan’da bulunduğunu ve bu gerçeği müşterinizi tanıyın kontrolleri sırasında “stratejik ortaklar” ile paylaştığıyla devam ediyor.

E-posta, projenin baş geliştiricisinin Hollanda merkezli Jackie Xu olduğunu söyledi ve şunları ekledi: “Floki ekibi iddia edildiği gibi tamamen anonim değil, ancak bazı ekip üyelerimiz dikkat dağıtmak istemedikleri ve güvenlik nedeniyle geçici olarak anonim olmayı seçtiler.”

Kırmızı bayrak

Floki Inu’nun reklamları tartışmalıdır. Metin, yatırımların değerinin düşebileceğini ve İngiltere’de kripto para birimlerinin düzenlenmediğini söylese de, bazı politikacılar başkentin ulaşım operatörü Transport for London’ın (TfL) bunları kabul etmemesi gerektiğini düşündü.

Yeşiller Partisi Londra Meclisi üyesi Sian Berry, Guardian’a şunları söyledi: “Bu bir kırmızı bayrak çekmeliydi ve TfL’den birisi onaylanmadan önce buna bakmalıydı.” Londra Belediye Başkanı, “TfL, dile getirilen endişeler hakkında görüşlerini sormak için ASA ve Mali Davranış Otoritesine (FCA) yazıyor” dedi.

Ancak Floki Inu, gönderdiği e-postada, “Belli bir siyasi parti tarafından bu reklamlara yönelik saldırı, kripto para birimine ve insanların seçim özgürlüğüne karşı bir saldırıdır – açık bir sansür girişimidir” dedi.

TfL’e göre, kripto para reklamları hakkında halktan yaygın bir şikayet yok. Reklam verenlerin kripto para biriminin düzenlenmemiş olduğunu ve değerinin düşebileceğini belirtmesini gerektirdiğini söyledi.

TfL, “Kripto para biriminin daha iyi düzenlenmesini teşvik etmek için ASA ve FCA ile çalışmaya devam ediyoruz ve hangi eylemin gerekli olabileceğini düşünürken girdilerini almak için onlarla birlikte gündeme gelen endişeleri tartışacağız.” 2018’den bu yana tüm kripto para reklamlarının “mülkümüzde yayınlanmadan önce” incelenmek üzere kendisine yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Hızlı zenginlikler

Yaz boyunca ASA, TfL üzerinde çalışan kripto para borsası Luno için Bitcoin “satın alma zamanının geldiğini” iddia eden bir reklamı yasakladı. Yaptığı açıklamada ASA, Floki Inu için olanlar da dahil olmak üzere, yalnızca TfL’de değil, “çeşitli medya alanlarında” farklı kripto para birimi reklamlarına baktığını söyledi.

Yetkili, “Bu reklamların kurallarımızı ihlal edip etmediğini değerlendireceğiz ve bulgularımızı, takip eden herhangi bir yaptırım eylemi de dahil olmak üzere bu alandaki düzenlememizi bilgilendirmek için kullanacağız” dedi.

Reklamların “izleyicileri tarafından kolayca anlaşılamayan veya deneyim eksikliklerinden yararlanan jargonlardan kaçınması ve yatırımların değerinin değişken olduğunu ve yukarı olduğu kadar aşağı da gittiğini belirterek riski uygun şekilde işaretlemesi” gerektiğini söyledi. Kripto para biriminin kuruluş için bir “kırmızı alarm alanı” olduğunu da sözlerine ekledi.

Diğer düzenleyiciler de kripto para biriminin tanıtılma şekli konusunda endişeliler. Eylül ayında, Finansal Hizmetler Otoritesi başkanı Charles Randell, influencer’ları “hızlı zenginlik hayallerini” körüklemekle suçlayarak eleştirdi.