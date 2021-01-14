Logitech MK850 Kablosuz Klavye ve Mouse Seti yeniden satışta!

Epic Games, oyunseverlerin de bildiği üzere her hafta kullanıcılarına ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Bu haftanın oyunu ise 280 TL değerindeki Star Wars Battlefront II oldu. Kullanıcılar 14 Ocak 2021 saat 19.00 itibariyle Battlefornt II’yi kütüphanelerine ekleyebilecekler.

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Epic Games, Star Wars Battlefront II’yi ücretsiz dağıtıyor

Güçlü hikaye modunun yanında bizlere çok oyunculu (multiplayer) modu da sunan Star Wars Battlefront II bugün saat 19.00 itibariyle tüm Epic Games kullanıcıları için ücretsiz olacak. Kullanıcılar bu oyunu kütüphanelerine ekleyerek sonsuza kadar erişim hakkına sahip olacak.

2017 yılında Electronic Arts tarafından piyasaya sürülen oyun Star Wars: Battlefront serisinin dördüncüsü olarak konumlanıyor. Pek çok oyuncunun ilgisini çeken oyun ülkemizdeki yüksek fiyatlar sebebiyle çok fazla tercih edilmemişti. Yüksek grafik kalitesi ile güzel bir deneyim sunan Battlefront II’yi kütüphanenize eklemeniz için 1 haftalık süreniz bulunuyor.

Sizler için hazırladığımız ve oyunculara özel indirimlerin bulunduğu tavsiye listemize bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Star Wars Battlefront II sistem gereksinimleri

Epic Games tarafından oyunculara ücretsiz sunulacak olan Star Wars Battlefront II’nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri: