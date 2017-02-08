Logitech 20 yıldan uzun süredir donanım üreticiliği tecrübesini bugüne kadar yaptığı en iyi web kamerası ile kullanıcılara sunuyor.

Yeni Logitech Brio 4K Pro Webcam 199 dolardan satışa çıktı. 239 euro her ne kadar bir web kamerası için biraz fazla olsa da bu kameranın özellikleri oldukça iyi. 4K çözünürlükte HDR kayıt yapabilen kamera RightLight teknolojisine sahip. Bu teknoloji sayesinde kamera düşük ışıklı ortamda oldukça iyi bir performans sunuyor.

Diğer kameralar gibi cam ve metal tasarıma sahip olan Brio’nun üzerinde kızıl ötesi yüz tanıma sistemi var. Bu sayede Windows Hello destekliyor. Windows 10 kullanıcıları Windows Hello’nun yüz tanıma özelliği sayesinde bilgisayara şifre girmeden giriş yapabiliyor.

Kamera 1080p çözünürlükte 5 kat yakınlaştırma destekliyor. Ayrıca aynı çözünürlükte 60 fps video kaydı yapabiliyor. 3 farklı açı sayesinde kamera geniş bir görüş açısına sahip. Şirket Brio’yu web kameralarının Teslası olarak nitelendiriyor. YouTube’a gelen 4K HDR desteği sayesinde Brio bu avantajı kullanan ilk kameralardan bir tanesi.