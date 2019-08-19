Logitech G915 Lightspeed ve G815 Lightsync RGB tanıtıldı

Logitech G915 Lightspeed ve G815 Lightsync RGB mekanik oyun klavyeleri resmi olarak tanıtıldı. Logitech G markasının yeni modellerinde düşük profilli GL anahtarları bulunuyor.

Logitech G915 Lightspeed özellikleri

Günde 8 saat oyun oynayan birinin 135 güne kadar kablosuz olarak kullanabildiği Logitech G915 Lightspeed modelinde, adından da anlaşılabileceği gibi 1 ms tepkime süresi sunan Lightspeed teknolojisi yer alıyor.

Ürünün tasarımında yeni nesil LIGHTSYNC RGB aydınlatmasını dikkat çekiyor. Bu klavyede LIGHTSYNC sayesinde, Logitech G HUB Gelişmiş Oyun Yazılımı ile en sürükleyici RGB oyun deneyimini yaşayabilmek için yaklaşık 16,8 milyon renk arasından kişiselleştirme yapılabiliyor. Oyuncular RGB colorwave özelliği etkinken, tek bir şarjla 12 günden fazla sürede oyun oynayabiliyor. Ayrıca modelde 5 adet programlanabilir G tuşunun olduğunu da belirtelim.

Logitech G815 LIGHTSYNC RGB özellikleri

Kablolu bir yapıda olan ve oldukça ince bir tasarıma sahip G815 LIGHTSYNC, 5 özel programlanabilir G tuşu, 3 adede kadar atanmış profil, Logitech G HUB üzerinden özelleştirilebilir Logitech G LIGHTSYNC RGB teknolojisiyle karşımıza çıkıyor.

Hem G915 LIGHTSPEED hem de G815 LIGHTSYNC mekanik oyun klavyelerinde, standart mekanik switch’lere göre %25 daha hızlı tepkime (standart switch’lerde 2.0 mm tepkimeye kıyasla) için bunların yarısı yüksekliğinde, yüksek performanslı, düşük profilli GL mekanik switch’ler bulunuyor ve daha rahat yazma deneyimi sunuyor.

Her iki ürün için de şimdilik Türkiye fiyatları açıklanmış değil.