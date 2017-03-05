Logan Filmi ile Beraber Deadpool 2 Fragmanı da Gösterime Girdi

Logan filminin sonunda herhangi bir ekstra sahne yer almaması filmin hayranlarını üzmüş olabilir ancak sürpriz Deadpool 2 fragmanı oldu.

Ryan Reynolds’ın başrolünü oynadığı Deadpool 2’nin fragmanı Logan filminden önce gösteriliyor. No Good Deed isimli fragmand filme dair çok az detay yer alıyor. Başrol oyuncusu Ryan Reynolds filmin fragmanını aynı zamanda kendi Twitter hesabından da paylaştı.

Fragmanda Wade Wilson bir sokak arasında soyguna denk geliyor ve bunu önlemek için telefon kabinin de giyinmeye başlıyor. Ancak Wilson giyinene kadar iş işten geçmiş oluyor. Arka planda ise önemli göndermeler mevcut. Mesela fragmanda Stan Lee de yer alıyor ayrıca olayın geçtiği duvarda Logan filminin posteri bulunuyor.