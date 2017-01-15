Lily Drone İnanılmaz Ön Sipariş Miktarına Rağmen Çıkmıyor

Lily Robotics’in takip cihazına sahip kameralı insansız hava aracı sadece ön siparişten 34 milyon dolar gelir elde etti.

Ancak buna rağmen Lily Drone ölü olarak doğdu çünkü şirket cihazları piyasaya süremeyeceğini duyurdu. Şirketin kurucularından Antoine Balaresque ve Henry Bardlow bir blog gönderisi ile yaptıkları açıklamada şirketin ürünü piyasaya çıkaramayacağını duyurdu.

Cihazlar neredeyse bütün testleri başarıyla geçti ve gönderilmeye hazır ancak araştırma geliştirme maliyetleri şirketin banka hesabında ne var ne yoksa sildi süpürdü. Şirkete herhangi bir yatırım gelmiyor ve ürünün üretilmesi için şirketin elinde hiç para kalmadı.

Blog gönderisi üzerinden yapılan açıklamayla ön sipariş veren müşterilerle ilgili duruma da açıklık getirildi. Şirket ön sipariş veren kişilerin paralarını geri iade edeceklerini dile getirdi. Ürünü sipariş etmiş olan kullanıcılar kendilerine sunulan formu doldurarak paralarını geri alabilecek.