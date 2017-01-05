LG’nin Tanıttığı Yeni 4K OLED TV İnanılmaz Derecede İnce

LG bir süredir televizyon görüntü kalitesi açısından lider konumda ve Consumer Electronics Show’da bu liderliğini yeni 4K OLED TV ile korumak istiyor.

Diğer firmalar LCD panel üzerinde çalışırken LG uzun süredir OLED teknolojisini benimsemiş durumda ve bu teknolojiyi sürekli geliştirmekte. Uzun süredir bu OLED TV konusunda neredeyse rakipsiz olan firma bugün Sony tarafından duyurulan yeni Bravia 4K OLED HDR TV ile önemli bir rekabete girebilir. Ancak şirketin tanıttığı yeni televizyon modeli bu rekabete çoktan hazır olduğunu kanıtlıyor.

Yeni Signature 4K OLED W olarak tanıtılan televizyon görenleri kendine hayran bırakıyor. Model adında yer alan W’nin anlamı ise duvar kağıdı çünkü duvar kağıdı tasarımına sahip. Cihaz iki parçadan oluşuyor. Üste ana ekran ve altında Dolby Atmos sound bar. Bu sound bar aynı zamanda televizyonun beynini, HDMI ve diğer girişlerini üzerinde taşıyor.

Ekranın kendisi 4K HDR OLED panel ve 2.57 milimetre kalınlığında. W serisi 65 ve 77 inç büyüklüğünde geliyor. Ekran inanılmaz derecede ince gözüküyor ve oldukça hafif. 65 inçlik model sadece 7.5 kilogram ağırlığında.