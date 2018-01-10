LG Yine Bildiğimiz Gibi: Görünüşe Göre G7 Snapdragon 835 İle Geliyor

Nedendir bilinmez son yıllarda üst seviye telefonlarında yeni olan yerine bir önceki yonga setini kullanan LG, bu yıl sunacağı G7 modelinde de Snapdragon 845 yerine 835’e yer verecek.

LG, her ne kadar uzun süredir tepe modellerinde anakart problemleri ile uğraşıyor olsa da üst seviye model üretmeye devam ediyor. Bu yıl itibariyle MWC’de tanıtılması beklenen LG’nin yeni amiral gemisi G7, normalde Qualcomm Snapdragon 845 ile piyasaya çıkması gerekiyor. Ancak, görünüşe göre LG bir gelenek haline getirdiği bir önceki üst seviye işlemci kullanma merakını G7 ile devam ettirecek. Konu hakkındaki detaya gelecek olursak LG İngiltere resmi sitesinde ortaya çıkan bilgiye göre LG G7’de Qualcomm’un Hızlı Şarj (Quick Charge) 4.0 sürümü bulunacak.

Yukarıda resmi siteden alınan ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi hızlı şarj bilgisi için G4, G Flex 2 ve V10’da QC 2.0, G6 ve G5’te QC 3.0 bulunduğu belirtilirken, 4.0 versiyonu için “Geleceğin LG G7” modeli olarak belirtiliyor. Buradan hareketle Qualcomm Snapdragon 835’te Quick Charge 4.0 ve Snapdragon 845’te ise 4.0+ sürümü olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda LG İngiltere’nin istemeden LG G7’de Snapdragon 835 olacağını belirtmiş oldu. Tabii şu anda bu durum net değil ve tahminlerden ibaret. Fakat LG’nin bunu hali hazırda yapan firma olması nedeniyle ihtimali de yüksek gibi görünüyor. Bakalım MWC’de geleceği düşünülen LG G7 ya da dengi olan yeni model adına sahip üst seviye telefonu hangi yonga seti ile karşımıza çıkacak, hep beraber göreceğiz.