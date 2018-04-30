LG Watch Timepiece adındaki yeni akıllı saatinde mekanik kadran olacak!

LG’nin bu yıl tanıtacağı yeni akıllı saati olacak LG Watch Timepiece, dijital ekranının üzerinde mekanik bir kadran ile geliyor. Klasik saat severlerin fazlasıyla dikkatini çekmeyi amaçlayan LG, Watch Timepiece ile bunu başarmaya çalışacak. Ortaya çıkan detaylara göre 240 mAh batarya, 1.2 inç 360 x 360 piksel ekran, ile gelecek saat, IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık özelliklerine sahip olacak.

LG Watch Timepiece Özellikleri

45.5 x 45.4 x 12.9 mm boyutlarında ve klasik saat görünümünde olacak LG Watch Timepiece, 22 mm kayış ile gelecek ve bu sayede dilediğiniz kayış ile değiştirilebilir olacak. Android Wear olarak tanıdığımız ancak Google’ın yeni isimlendirme ise Wear OS adını verdiği işletim sistemini kullanacak saat, LG Watch Timepiece+ adında bir de özel versiyona sahip olacak. Diğer detayları ise 4GB depolama, 768 MB bellek, Snapdragon 2100 gibi özellikler olarak dikkat çekiyor.

Bağlantı teknolojilerinde Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth 4.2 dikkat çekerken USB Type-C bağlantısı kullanacak cihaz, bunu USB 2.0 bağlantısı ile yapacak. NFC ve GPS hakkında bir bilgi olmasa da görünüşe göre bu teknolojiler saatte yer almayacak. Bu hafta tanıtılması beklenen Watch Timepiece’in akıllı saat seçeneklerinde hibrit bir model olarak nasıl ilgi göreceği merak konusu.