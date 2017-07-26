LG V30’da Parmak İzi Sensörü Kesinleşti

LG’nin yeni V serisinde LG V30’un arka kapak görseli sızdı.

Her yılın ikinci yarısı bildiğiniz gibi yeni telefonların duyurulma zamanıdır işte LG’den de V30 için böyle bir haber bekliyoruz. Lakin onun zamanı gelene kadar sızıntılar ile bilgi almaya devam ediyoruz.

LG V20’nin devamı olan ve G serisi kadar meşhur olan V30’un arka kapak görselleri internete sızdı. Bununla birlikte donanımsal bazı bilgiler de açığa çıktı. Daha önceden öğrendiğimiz bilgiler ışığında LG V30’da işlemci yongası olarak Snapdragon 835 bulunacak ve 6 GB belleğe sahip olacak. Bu da onu amiral gemisi sınıfına sokuyor.

Bugün ise sızan görselde arka tarafta çift kamera ve parmak izi okuyucu olduğu bariz. Kapağın üstündeki kısım kamera için ayrılmışken alt taraf da parmak izi sensörüne ayrılmış. Öte yandan çıkan dedikodulardan bir tanesi de LG V30’un Android O ile çıkacağı yönünde.