LG V30’un OLED Ekranlarında Bazı Kalite Problemleri Bulunuyor

LG V30’un OLED Ekranlarında Bazı Kalite Problemleri Bulunuyor

27 Eylül, 2017 Akıllı Telefonlar 0 yorumlar

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LG geçtiğimiz hafta en yeni amiral gemisi modeli LG V30’un üzerindeki örtüyü kaldırdı. Telefon alışılagelmiş amiral gemisi donanımı içeriyor.

LG V30’un içerisinde Snapdragon 835 işlemci yongası, 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı ve 3300 mAh batarya bulunuyor. Telefon kutudan Android 7.1 Nougat işletim sistemi ile çıkıyor. Telefonun ilgi çekici kısmı ise kamerası ve ekranı. Kameranın diyafram açıklığı f/1.6. Ekran ise uzun zamandır gördüğümüz ilk LG üretimi OLED.

LG tarafından üretilen 6 inç büyüklüğünde 2880×1440 P-OLED ekran 18:9 orana sahip. Şirket daha önce hafif eğimli LG G Flex ve G Flex 2 modellerinde kendi OLED ekranlarını kullanmıştı ancak telefonlar pürüzsüz bir gösterime ve renk kararlılığına sahip değildi. Bu modeller yaklaşık 2 yıl önce çıkmıştı.

Aradan geçen iki yıla rağmen LG’nin OLED ekranlarında herhangi bir gelişme olmadığı gözlemleniyor. LG G Flex’te yaşanan bazı problemler V30’un ekranında da mevcut. Düşük ışığın olduğu ortamlarda ekran kirli ve dokulu gözüküyor. Ayrıca telefonun sağ ve sol alt köşelerinde de parlak bölgeler bulunuyor.

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