LG V30’un OLED Ekranlarında Bazı Kalite Problemleri Bulunuyor

LG geçtiğimiz hafta en yeni amiral gemisi modeli LG V30’un üzerindeki örtüyü kaldırdı. Telefon alışılagelmiş amiral gemisi donanımı içeriyor.

LG V30’un içerisinde Snapdragon 835 işlemci yongası, 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı ve 3300 mAh batarya bulunuyor. Telefon kutudan Android 7.1 Nougat işletim sistemi ile çıkıyor. Telefonun ilgi çekici kısmı ise kamerası ve ekranı. Kameranın diyafram açıklığı f/1.6. Ekran ise uzun zamandır gördüğümüz ilk LG üretimi OLED.

LG tarafından üretilen 6 inç büyüklüğünde 2880×1440 P-OLED ekran 18:9 orana sahip. Şirket daha önce hafif eğimli LG G Flex ve G Flex 2 modellerinde kendi OLED ekranlarını kullanmıştı ancak telefonlar pürüzsüz bir gösterime ve renk kararlılığına sahip değildi. Bu modeller yaklaşık 2 yıl önce çıkmıştı.

Aradan geçen iki yıla rağmen LG’nin OLED ekranlarında herhangi bir gelişme olmadığı gözlemleniyor. LG G Flex’te yaşanan bazı problemler V30’un ekranında da mevcut. Düşük ışığın olduğu ortamlarda ekran kirli ve dokulu gözüküyor. Ayrıca telefonun sağ ve sol alt köşelerinde de parlak bölgeler bulunuyor.