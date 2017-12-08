LG V30 İçin Güney Kore’de Android 8.0 Oreo Beta Süreci Başladı

LG, V30 için Android 8.0 Oreo beta sürecini başlattı. Beta süreci şuan için Kore ile sınırlı. Fakat beta ile ilgili bazı bilgiler sızdırıldı.

Kore’nin iki dev markasından biri olan LG, amiral gemisi modeli V30 için Android 8.0 Oreo beta sürecini başlattı. Beta programı şuan için sadece Kore ile sınırlandırılmış durumda. Sızdırılan bilgiler ise güncellemenin 1.2GB boyuta sahip olduğunu ve Oreo sürümünün resim içinde resim. Adaptif simgeler, geliştirilmiş uygulama kısayolları gibi özelliklerini belirtiyor. Beta aynı zamanda güncel Android güvenlik yaması sayısız düzeltme ve performans geliştirmeleri içermekte.

1.Geliştirilmiş Uygulama Kısayolları

7.0 Nougat sürümüyle gelen uygulama kısa yolları sayesinde uygulamayı açmadan temel işlevleri gerçekleştirebiliyorduk. Bu özellik Oreo sürümünde daha da iyi hale getirilmiş. Yenilenmiş açılır pencere tasarımıyla ana ekran üzerindeki kısayola uzunca basıp bildirimleri dahi görebilmekteyiz. Ayrıca widget ve bilgi butonları da yer alan yeni tasarımda kullanıcılar widgetlara hızlıca erişirken uygulama bilgilerine de tek dokunuş ile ulaşabilecek.

2.Adaptif Simgeler

Arayüz kişiselleştirme alanında gelişen Oreo, V30 için faklı simge stillerine sahip. nougat sürümünde standart ve yuvarlatılmış kare olarak sadece iki seçenek sunulurken, Oreo ile 5 farklı tasarım mevcut. Bunlar: “Yuvarlatılmış kare”, “Daire”, “Kare”, “Silindir” ve “Yuvarlak” olarak kullanıma sunulmuş fakat standart seçeneği kaldırılmış. Standart seçeneği belki nihai sürüm ile tekrar dahil edilebilir.

3.Resim İçinde Resim

Yeni özellikler arasında belki de en iyisi resim içinde resim özelliği. Android 8.0 Oreo ile gelen ve hala geliştirme aşamasında olan bu özellik LG’nin beta sürümünde unutulmamış. Bu özellik aslında Samsung’un note serisi ile tanıttığı çoklu ekran uygulmasının benzeri fakat şuan için sadece belirli uygulamaları desteklemekte. Bu özellik sayesinde bir uygulama içerisinde vakit geçirirken başka bir uygulamaya ihtiyaç duymanız halinde aynı anda iki uygulamayı da kapatmadan kullanabilirsiniz.

4.Geliştirilmiş Ayarlar Ekranı

Ayarlar ekranında temel kısımlar korunurken birkaç ufak dokunuş es geçilmemiş. İlk olarak ayarlar kısmındaki her sekmenin altında küçük bir kutucuk altında mevcut öneriler görüntülenmekte. Bu özellik s8 ve Note 8’de de karşımıza çıkmıştı. Ayrıca aradığınız kısım artık yanıp sönerek dikkatinizi çekecek yani hesaplar kısmını ararken eğer genel sekmesinde olursanız hesaplar kısmı yanıp sönerek daha kolay bulunabilecek.

5.Performans İyileştirmeleri

Her güncellemede olduğu gibi doğal olarak bu güncellemede de performans artışları, çeşitli hata düzeltmeleri ve stabilite üzerine geliştirmeler içermekte. Özellikle kısıtlanmış arka plan uygulamaları sayesinde önemli bir performans ve stabilite artışı gözlenmekte.

LG’nin beta sürecindeki yazılımı bile beta kullanıcılarını memnun etmiş görünüyor. Umarız en kısa süre içerisinde tüm v30 kullanıcıları bu güncellemeye erişebilir.