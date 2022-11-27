LG kısa bir süre önce 2K çözünürlük ve 240 Hz yenileme hızına sahip LG UltraGear 27GR95QE-B OLED monitörünü küresel pazarda piyasaya sürdü. Şimdi, marka daha önce tanıtılan UltraGear 45GR95QE’nin fiyatlandırmasını ve çıkış tarihini açıkladı.

Bildiğimiz gibi, UltraGear 27GR95QE-B OLED monitör 999 Amerikan Doları fiyat etiketine sahip. Buna karşılık, LG UltraGear 45GR95QE, 1.699,99 Amerikan Doları fiyat etiketine sahip olacak.

Fiyat farkı, UltraGear 45GR95QE’nin 3.440 x 1.440 piksel (WQHD) çözünürlüğe, 240 Hz ve 0,3 ms tepki sürelerine (GtG) sahip 45 inçlik kavisli bir OLED oyun monitörü olmasıyla açıklanıyor.

Ekranın çevresinde düşük yansıma ve parlama önleyici kaplamanın yanı sıra küçük çerçeveler bulunuyor. Monitör, HDR10’u destekliyor ve %98 DCI-P3 renk gamına sahip. Çoklu görevler için yan yana resim ve resim içinde resim modları da mevcut. Monitörde bağlantı için iki adet HDMI 2.1 bağlantı noktası, bir ekran 1.4 bağlantı noktası ve USB 3.0 bağlantı noktası bulunuyor.

UltraGear 45GR95QE, AMD FreeSync Premium ve NVIDIA G-SYNC ile de uyumlu. LG UltraGear 45GR95QE, 12 Aralık’tan itibaren ön siparişe açılacak, ancak LG, siparişleri göndermeye 28 Aralık’ta başlayacak.