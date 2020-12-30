LG Stylo 7 5G görselleri sızdı

LG Stylo 7 5G görselleri ve bazı teknik özellikleri ile sızdı. Bir süredir sessiz olan Güney Koreli şirket, uygun fiyatlı Samsung Note serisi alternatifiyle geri dönüyor.

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Bir dönemin popüler akıllı telefon üreticilerinde LG, bundan birkaç yıl öncesinde kadar popüler G serisiyle, Android telefonlar arsında oldukça popülerdi. Özellikle G2 ve G4 serileri arasında çok popüler olan şirket, sonrasında yapmaya başladığı bir dizi hatalar zinciriyle ne yazık ki popülerliğini kaybetti. Firma ilk olarak amiral gemisi olan G5 ile modüler bir tasarım denedi ve başarılı olamadı. Daha sonrasında bu kararından vazgeçen LG sonraki tepe model telefonlarıyla fiyat, performans anlamında yetersiz kaldı ve Çinli firmaların oyuna dahil olmasıyla, pazar payında ciddi bir düşüş yaşadı. Tüm bu sorunlardan sonra Güney Koreli üretici, akıllı telefon üretimine ağırlık vermeyi bıraktı. Şirket bu günlerde fiyat, performans odaklı ürünlere yönelmiş durumda. Bu ürünlerden biri olan LG Stylo 7 5G, görselleri ve teknik özellikleriyle sızdı.

LG Stylo 7 5G

Stylo, LG’nin yıllardır, Samsung Galaxy Note serisi telefonların uygun fiyatlı alternatifi konumunda devam ettirdiği bir telefon serisi. Son ortaya çıkan görseller, LG Stylo 7 5G akıllı telefonu ve neye benzediğini ortaya çıkardı. Telefon 6,8 inç boyutunda, oldukça büyük bir ekranla gelecek. Ön kamerasında delikli bir tasarım bulunurken, arka tarafta ise özellikleri belli olmayan üçlü bir kamera dizilimine sahip olacak. Görsellerde cihazın yan tarafına konumlandırılan parmak izi sensörü dikkat çekerken, USB Tip-C portu ve 3.5mm kulaklık girişine sahip olması da gözden kaçmadı. Telefonun aynı zamanda bir 4G versiyona sahip olacağı da bilinen detaylar arasında. Telefonun fiyatı hakkında henüz bir bilgi yok, ancak geçmiş modelleri düşünürsek 200- 300 dolar arası bir fiyatlandırma bekleniyor.

Rekabette geriye düşmek

LG Stylo 7 5G, şirketin hala akıllı telefon dünyasından umudu olduğunu gösterse bile, Güney Koreli üretici akıllı telefonlar konusunda rekabetin oldukça gerisinde. Şirketin akıllı telefon dünyasındaki Pazar payı, “diğer” kısmına düşmüş durumda. Gelişmeler için takipte kalın.