Akıllı Telefonlar
LG Stylo 7 5G görselleri sızdı
LG Stylo 7 5G görselleri ve bazı teknik özellikleri ile sızdı. Bir süredir sessiz olan Güney Koreli şirket, uygun fiyatlı Samsung Note serisi alternatifiyle geri dönüyor.
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Bir dönemin popüler akıllı telefon üreticilerinde LG, bundan birkaç yıl öncesinde kadar popüler G serisiyle, Android telefonlar arsında oldukça popülerdi. Özellikle G2 ve G4 serileri arasında çok popüler olan şirket, sonrasında yapmaya başladığı bir dizi hatalar zinciriyle ne yazık ki popülerliğini kaybetti. Firma ilk olarak amiral gemisi olan G5 ile modüler bir tasarım denedi ve başarılı olamadı. Daha sonrasında bu kararından vazgeçen LG sonraki tepe model telefonlarıyla fiyat, performans anlamında yetersiz kaldı ve Çinli firmaların oyuna dahil olmasıyla, pazar payında ciddi bir düşüş yaşadı. Tüm bu sorunlardan sonra Güney Koreli üretici, akıllı telefon üretimine ağırlık vermeyi bıraktı. Şirket bu günlerde fiyat, performans odaklı ürünlere yönelmiş durumda. Bu ürünlerden biri olan LG Stylo 7 5G, görselleri ve teknik özellikleriyle sızdı.
LG Stylo 7 5G
Stylo, LG’nin yıllardır, Samsung Galaxy Note serisi telefonların uygun fiyatlı alternatifi konumunda devam ettirdiği bir telefon serisi. Son ortaya çıkan görseller, LG Stylo 7 5G akıllı telefonu ve neye benzediğini ortaya çıkardı. Telefon 6,8 inç boyutunda, oldukça büyük bir ekranla gelecek. Ön kamerasında delikli bir tasarım bulunurken, arka tarafta ise özellikleri belli olmayan üçlü bir kamera dizilimine sahip olacak. Görsellerde cihazın yan tarafına konumlandırılan parmak izi sensörü dikkat çekerken, USB Tip-C portu ve 3.5mm kulaklık girişine sahip olması da gözden kaçmadı. Telefonun aynı zamanda bir 4G versiyona sahip olacağı da bilinen detaylar arasında. Telefonun fiyatı hakkında henüz bir bilgi yok, ancak geçmiş modelleri düşünürsek 200- 300 dolar arası bir fiyatlandırma bekleniyor.
Rekabette geriye düşmek
LG Stylo 7 5G, şirketin hala akıllı telefon dünyasından umudu olduğunu gösterse bile, Güney Koreli üretici akıllı telefonlar konusunda rekabetin oldukça gerisinde. Şirketin akıllı telefon dünyasındaki Pazar payı, “diğer” kısmına düşmüş durumda. Gelişmeler için takipte kalın.
Akıllı Telefonlar
Vivo iQOO 7 Snapdragon 888 ile Ocak ayında geliyor
Vivo iQOO 7 onaylandı. 11 Ocak tarihinde tanıtılacak telefon, Qualcomm Snapdragon 888 gibi tepe seviye özelliklerle gelecek.
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Yıl bitmeden Vivo bombalar yağdırmaya devam ediyor. ilk olarak Samsung Exynos işlemcilerle gelen X60 serisi, hemen ardından gelen Vivo Watch haberi ve son olarak da Vivo iQOO 7. Telefon 11 Ocak tarihinde Çin’de yerel saat ile 19:30’da yapılacak bir etkinlikte tanıtılacak. Amiral gemisi olarak tanıtılacak telefonun sızan Antutu test sonuçları sayesinde teknik özelliklerinin de bir kısmına sahibiz. Antutu, akıllı telefonları karşılaştırmak ve performans ölçümü yapmak için yaygın olarak kullanılan bir Geekbench gibi bir yazılımdır.
Vivo iQOO 7 özellikleri ve Antutu skoru
Vivo iQOO 7, Qualcomm’un son mucizesi olan Snapdragon 888 işlemciden gücünü alacak. 12 GB LPDDR5 RAM ile gelecek olan cihaz 256 GB UFS 3.1 standardına sahip olacak. Aynı zamanda UFS 3.0 destekleyen 512 GB depolama seçenekli bir varyasyon da mevcut olacak. Antutu tarafından onaylanan bilgilerde 120Hz ekran tazeleme hızı da bulunuyor. Elimizde tüm teknik detaylar olmasa da Telefon, 120W hızlı şarj destekli 4.000 mAh batarya ile gelecek ve kutudan Android 11 ile çıkacak. Cihazın Antutu skoru CPU tarafında 200616, GPU tarafında ise 340539 olmak üzere toplamda 752935.
11 Ocak Saat 19:30
Etkileyici skor ve özellikleriyle iQOO 7, 19 Ocak 2021 tarihinde Çin yerel saatiyle 19:30’da tanıtılacak. O zamana kadar muhtemelen cihazın çeşitli özellikleri hakkında gele sızıntılar sayesinde daha fazla detay ve bilgi sahibi oluruz. Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın…
Akıllı Telefonlar
Realme yeni telefonu Geekbench’te görüldü
Nispeten uygun fiyata sahip olacak olan yeni bir Realme telefonu, test sitesi olan Geekbench’te tespit edildi.
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RMX3092 model numarasına sahip olan akıllı telefon, Dimensity 720 yonga setine sahip olacak ve aynı zamanda 5G bağlantı desteğiyle gelecek.
Benchmark testinin ortaya çıkardığına göre telefon 8GB RAM hafıza da sunuyor. Ancak işletim sistemi konusunda kullanıcıları biraz hayal kırıklığına uğratacak gibi duruyor. Çünkü telefonun kutudan Android 10 ile çıkacağı görülebiliyor.
Telefon detayları ve hangi serinin cihazı olduğu hakkında başka net bir bilgi yok. Ancak kod numarasına bakıldığında RMX harflerinden sonra 3 rakamı görülebiliyor. Bu da ilk defa böyle bir kod numarasıyla karşı karşıya kaldığımız anlamına geliyor. Dolayısıyla firma, bu cihazla tamamen yeni bir telefon serisi de sunabilir.
Realme firmasının yeni telefonu daha çok orta segmente hitap ediyor
İşlemci yonga setinden ve özellikle de işletim sisteminin sürümünden tahmin edebileceğimiz üzere bu cihaz Realme için bir amiral gemisi anlamına gelmeyecek. Bu yüzden yeni bir seri olabilmesinin yanında, telefonun Realme 8 olma olasılığı üzerinde de duruluyor.
Gelen bu bilgilerin cihaz hakkında hemen hemen ilk bilgileri oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle de bu testin gelmesinin ardından daha net bilgilere ulaşabilmek için yakın zamanda akıllı telefon hakkında gelmesi muhtemel olan başka bilgiler ve sızıntıları beklememiz gerekecek gibi duruyor.
Akıllı Telefonlar
Honor V40 Game Bench üzerinde görüntülendi!
Honor V40 modeli çıkışına yakın yeni detaylar sunmaya devam ediyor. Akıllı telefon son olarak Game Bench üzerinde görüntülendi.
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Honor V40 Dimensity 1000+ işlemcisi ile piyasaya çıkıyor!
Honor yeni akıllı telefon serisi ile rekabette öne çıkmaya hazırlanıyor. Daha önceden piyasaya sürdüğü fiyat performans ürünleriyle adından sıkça söz ettiren akıllı telefon üreticisi, yeni serisi V40 ile kullanıcılarının karşısına çıkmayı planlıyor. Her geçen gün yeni detaylar ile karşımıza çıkan akıllı telefon serisinin baz modeli, Game Bench üzerinde görüntülendi. Mobil oyun sevdalılarının yakından takip ettiği sitede görüntülenen akıllı telefon, performansına dair bazı ipuçlarını bizlere gösterdi.
NWE-AN10 kod adıyla ortaya çıkan Honor V40, Game Bench‘te yapılan teste göre 90 Hz ekran yenileme hızında tam 90 FPS performans verebilecek. Dimensity 1000+ işlemciye sahip olacağı daha önceden ortaya çıkan akıllı telefon, mobil oyunlara düşkün kullanıcıların beklentilerini karşılayabilecek gibi gözüküyor. Yine daha önceden ortaya çıkan 120 Hz ekran yenileme hızı ile alakalı iddiaların ise gerçek olmadığı tahmin edilmekte. Amiral gemisi özellikleri ile dikkat çeken akıllı telefon kullanıcılarını 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasiteleri ile karşılayacak. Serinin diğer iki üyesi ile birlikte Ocak 2021 tarihinde tanıtılacak olan amiral gemisi akıllı telefon, bakalım beklentilerin üstüne çıkmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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