LG’nin Yeni Akıllı Saat Modellerinin Fotoğrafları İnternete Sızdı

LG’nin uzun zamandır ortalıkta dedikodusu dönen akıllı saat modellerinin fotoğrafları internete düştü ve bunlar bayrak gemisi modeller olacak.

LG’nin yeni Android Wear bayrak gemisi modelini Evan Blass kendi Twitter hesabından paylaştı. Blass’in paylaştığı fotoğraflara göre Watch Style isimli modelin gümüş ve rose gold rengi olacak. Saatin yüzü ve kordonu sıradan saatlere benziyor.

Watch Style’ın 1.2 inç büyüklüğünde, 360 x 360 çözünürlükte ekranı olan, 240 mAh bataryalı ve 512 MB RAM’e sahip bir modeli olacak. Bu saatin ayrıca 4 GB depolama alanı bulunacak.Daha büyük model ise 1.38 inç, 480 x 480 çözünürlükte OLED ekrana sahip. Bu modelin içerisinde LTE bağlantı seçeneği, GPS, kalp ritim sensörü, 430 mAh batarya ve 768 MB RAM yer alacak. Bu modelin de depolama alanı 4 GB olacak.

LG Watch Style, in silver (top) and rose gold (bottom) pic.twitter.com/JlHaq35bZ0 — Evan Blass (@evleaks) January 28, 2017

Cihazların 9 Şubat tarihinde düzenlenencek olan Android Wear etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Raporlara göre bir gün sonra Amerika’da satışa çıkacak ancak diğer ülkelere ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. Bu etkinlikte Android Wear’ın 2.0 sürümü de tanıtılacak.