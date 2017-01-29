LG’nin CES’te Tanıttığı İnce OLED TV Modelinin Fiyatı Belli Oldu

LG’nin bu sene CES’te tanıttığı Signature serisi 4K OLED TV modellerinin fiyatı açıklandı ve banka hesaplarını zorlayacak gibi gözüküyor.

LG’nin 2017 TV serisi 2.57 milimetre kalınlığında. 65 inç büyüklüğündeki W serisi modeli 7996 dolardan satışa çıkacak. 77 inçlik versiyonu ise 19.996 dolarlık satış fiyatına sahip. Ancak televizyonun fiyatı mükemmel gözüktüğü gerçeğini göstermiyor. Ekran o kadar inceki ekrana gücü veren donanımlar televizyonla birlikte gelen Dolby Atmos ses barı içerisinde yer alıyor.

W serisi OLED TV modelleri HDR10, Dolby Vision, HLG ve Advanced HDR by Technicolor olmak üzere bütün HDR standartlarını destekliyor. Televizyonlarda WebOS 3.5 işletim sistemi yer alıyor. C ve E serisi TV modelleri ise şimdilik bu serinin en ucuz olanları.

OLED C7 55 inç 2496 dolar

OLED C7 65 inç 3966 dolar

OLED E7 55 inç 3496 dolar

OLED E7 65 inç 4996 dolar

OLED W7 65 inç 7996 dolar

OLED W7 75 inç 19996 dolardan satışa çıkacak.