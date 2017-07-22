LG’nin Yeni Havalimanı Robotu Yolculara Yardımcı Olacak

Önümüzdeki yıl Güney Kore’de düzenlenecek olan Kış Olimpiyatları’nın hazırlıkları için LG ülkenin en büyük havalimanında robotunu test etmeye başladı.

Bugünden itibaren LG’nin Airport Guide Robot ve Airport Cleaning Robot isimli iki robotu Seul’de bulunan Incheon Havalimanı’nda hizmet vermeye başladı.

İki robot da bu sene başında düzenlenen CES fuarında tanıtılmıştı. Guide Robot terminaller arasında geziyor ve seyahat edecek olanlara yol tarif ediyor ya da uçuş saatleri hakkında bilgi veriyor. Robot Korece, İngilizce, Çince ve Japonca konuşabiliyor. Kullanıcılar yolculuk biletini okuttuğunda kalkış kapısını gösteriyor ve yolcuya isterse kapıya kadar eşilik ediyor.

Cleaning Robot’un ise adı üzerinde. şirketin daha önceki temizlik robotu Roomba’nın daha büyük hali gibi gözüken robot en çok temizliğe ihtiyaç duyan yerleri tespit ediyor. Bu lokasyonları kaydeden robot bulunduğu yerden bu alanlara gitmenin en kısa yolunu hesaplıyor.