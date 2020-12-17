LG Gram 16, hafif dizüstü bilgisayarlara güzel bir eklenti

8 Aralık’ta Hindistan satış sitesi Flipkart, Nokia’nın dizüstü bilgisayarları alanındaki ilk cihazını Nokia PureBook ismiyle tanıtmıştı. Bugün ise site üzerindeki Nokia dizüstü bilgisayar sayfası, adının PureBook X14 olacağını öğrendiğimiz cihazın bazı özellikleri ve resimleriyle birlikte güncellendi. Yine Digit tarafından ise cihazın Flipkart üzerindeki diğer özelliklerine de ulaşıldı.

İlginizi çekebilir: Nokia 4.3 grafik tasarımından yeni görüntüler geldi

reklam

Nokia, ekran ve seste seçenekleri geniş tutmuş

PureBook X14, adıyla paralel olarak 14 inç’lik Full HD arka aydınlatması LED olan IPS bir ekran kullanıyor. Görüş açısı olarak ise oldukça yüksek 178 derecelik bir açıya sahip. Kullanılan Dolby Vision teknolojisi ve 16.7 milyon farklı tonluk renk paleti bilgisayardaki renk üretimini daha da dengeli bir hale getirmiş durumda.

Sesi alabilmek için entegre halde çift mikrofon barındıran bilgisayar; sesi iletebilmek için ise yine entegre halde gelen çift hoparlörlere ve Realtek HD Audio ses kartına sırtını dayıyor. Aynı zamanda, özellikle de kulaklıklarla farklı hissedilebilir olan Dolby Atmos ve Dolby Audio desteği de var. Hatta bununla alakalı olarak önceden kurulmuş farklı ses modları ve ihtiyaca göre ses ayarlamaları yapılabilen Dolby Access App uygulaması da kullanıcılara sunuluyor.

Donanım, işletim sistemi ve bağlantı seçenekleri

PureBook X14 dizüstü bilgisayarının en çok parladığı yerlerden birisi de donanımı diyebiliriz. Dört çekirdekli, 1.6Ghz işlem hızı ve 6MB önbellek kapasitesine sahip 10.nesil Intel Core i5-10210U, cihaza gücünü veren işlemci olarak karşımıza çıkıyor. Grafik kartında ise entegre Intel UHD Graphics ile gelen bilgisayar; daha akıcı bir performans için turbo modunda 4.2GHz işlem hızını görebileceği Intel HyperThreading ve Intel TurboBoost teknolojilerini de destekliyor. Hafıza ve depolaması ise bilgisayara yeterli alanı tanıyor. 512GB NVMe SSD depolamayla gelen cihaz, 16GB’a kadar genişletilebilir olan hafıza slotlarında 2666MHz ile çalışan toplam 8GB DDR4 RAM sunuyor.

Nokia PureBook X14, 64bit bir sistem mimarisine ve işletim sistemine sahip olup Windows 10 Home kurulu halde geliyor. Ancak MS Office programları için ise aynı şeyi söylemek mümkün değil.

Purebook X14, arka aydınlatmalı ve anahtar uzunluğu 1.4mm olan bir klavyeyle birlikte; çoklu dokunmatik özelliği olan bir touchpad sunuyor. Ön alanın üst tarafında ise, Windows Hello özelliği ile yüzünüzü tanıması için işbirliği yaparak kullanabileceğiniz HD IR özellikli bir kamera bizi karşılıyor. Batarya alanında dizüstü bilgisayar 46.7 WHr, üç hücreli piliyle 8 saate kadar kullanım imkanı sağlarken; 65W AC özellikli bir adaptör ile tekrar şarj edilebiliyor.

Kablolu ve kablosuz bağlantı seçeneklerine gelecek olursak bilgisayar yine geride kalmamış. Standart 3.5mm’lik bir kulaklık girişinin dışında cihazda, iki USB 3.1, bir USB 3.1 C, bir tane de USB 2.0 girişi var. HDMI girişinden de bir tane barındıran bilgisayarda Rj45 Ethernet LAN girişi, şarj etme girişi, ve güvenlik açısından bir de Kensington kilit girişi de mevcut. Kutu içeriğinde ise dizüstü bilgisayarın yanında, güç adaptörünü ve kullanım kılavuzunu görmek mümkün.

Çıkış tarihi ve fiyatı

Cihazı 31 Ocak 2021’e kadar satın alan kullanıcılar, HP Print Learn Centre içeriklerine yaşam boyu ulaşım sunan premium üyelik hediyesine de sahip olabilecekler. Bu bilgiyle beraber, Flipkart’ın cihazı listesine almış olması, resmi çıkış tarihi belli olmayan bilgisayarın gelecek hafta gibi yakın bir zamanda çıkabileceğini bizlere söylüyor. Yine BIS sertifikalarından anlaşıldığı üzere bu cihaz dışında yolda olan sekiz farklı Nokia dizüstü bilgisayarının olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

Toparlayacak olursak, özellikleri ve tasarımıyla normal ve üst seviye bir kullanım için oldukça elverişli gözüken bilgisayar; yaklaşık 1008 Euro/1221 Dolar’a denk gelen 90.000 Rupi’lik fiyatıyla ise cep yakmaya oldukça müsait. Aynı zamanda satış gününden başlayarak bir senelik bir garantiyle birlikte piyasaya çıkacak olan cihazın fiyatının zamanla düşmesi de muhtemel.