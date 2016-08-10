LG G5 Satın Almamak İçin 5 Neden

2013 yılında G2 ile süper bir çıkış yapan LG’nin en yeni telefonu G5, büyük bir merakla bekleniyordu. Bu yılın Şubat ayında Barselona’da yapılan lansman sonrasında birçok kişinin hayalini kurduğu G5’i satın almadan önce bu videoyu mutlaka seyretmenizi öneriyorum. Eğer bu 5 neden sizin için önemli değilse hemen bir G5 alabilirsiniz 😉

Ne yazık ki günümüzde en yeni cep telefonları hep en pahalıları oluyor. Buna rağmen birçok teknoloji düşkünü dişinden tırnağından arttırdığı paraları gidip bu ürünlere yatırıyor.

LG G serisinin en yeni üyesi olan G5 de bu telefonlardan biri… İnsanların piyasaya çıkar çıkmaz satın almak istediği G5 aslında birçok üstün özelliği bünyesinde barındırıyor. Hatta G5’i oluşturan parçaların (pili dışında) bugünün en iyileri teknolojileri olduğunu da kolayca söyleyebiliriz. Ancak bu çok iyi parçalar bir araya gelip de G5’i oluşturduklarında bence biraz form kaybetmişler 🙁 Çünkü G5 bana ne Galaxy S7 ailesi ile ne de HTC 10 ile rakabet edemeyen bir telefon olarak görünüyor.

LG G5 almayı planlayan tüm okurlarımıza aşağıdaki videoyu izlemeden karar vermemelerini öneriyorum. Eğer bu nedenler sizin için de önemliyse satın alma kararınızı bir daha gözden geçirmelisiniz…

İlgili videolar:

LG G5 Türkiye lansmanını buradan izleyebilirsiniz.

Tamamı LG G5 ile çekilmiş bir video izlemek isterseniz Vlog serimizin 21. videosunu buradan izleyebilirsiniz.

LG G5’in gündüz kamera performansını buradan izleyebilirsiniz.