LG G5 Satın Almamak İçin 5 Neden

2013 yılında G2 ile süper bir çıkış yapan LG’nin en yeni telefonu G5, büyük bir merakla bekleniyordu. Bu yılın Şubat ayında Barselona’da yapılan lansman sonrasında birçok kişinin hayalini kurduğu G5’i satın almadan önce bu videoyu mutlaka seyretmenizi öneriyorum. Eğer bu 5 neden sizin için önemli değilse hemen bir G5 alabilirsiniz 😉
Ne yazık ki günümüzde en yeni cep telefonları hep en pahalıları oluyor. Buna rağmen birçok teknoloji düşkünü dişinden tırnağından arttırdığı paraları gidip bu ürünlere yatırıyor.
LG G serisinin en yeni üyesi olan G5 de bu telefonlardan biri… İnsanların piyasaya çıkar çıkmaz satın almak istediği G5 aslında birçok üstün özelliği bünyesinde barındırıyor. Hatta G5’i oluşturan parçaların (pili dışında) bugünün en iyileri teknolojileri olduğunu da kolayca söyleyebiliriz. Ancak bu çok iyi parçalar bir araya gelip de G5’i oluşturduklarında bence biraz form kaybetmişler 🙁 Çünkü G5 bana ne Galaxy S7 ailesi ile ne de HTC 10 ile rakabet edemeyen bir telefon olarak görünüyor.
LG G5 almayı planlayan tüm okurlarımıza aşağıdaki videoyu izlemeden karar vermemelerini öneriyorum. Eğer bu nedenler sizin için de önemliyse satın alma kararınızı bir daha gözden geçirmelisiniz…
İlgili videolar:
LG G5 Türkiye lansmanını buradan izleyebilirsiniz.
Tamamı LG G5 ile çekilmiş bir video izlemek isterseniz Vlog serimizin 21. videosunu buradan izleyebilirsiniz.
LG G5’in gündüz kamera performansını buradan izleyebilirsiniz.
6 Yorum
ahmet13 Ağustos 2016 at 17:16
selamlar ersin bey kanalinizi ilk seyretmeye basladigim Zaman ne yalan söyleyim biraz Garip gelmisti sonra hosuma gitti sürekli seyrediyorum ama haftalik bir program yaparsaniz bizde bir abone gibi herhafta takip ederiz mesala 2 si 1 donanim haber 5 cayi gibi bu videonun sonu yakismamis bence o sevyelere inmeye degmez yeni videolarin devamini bekliyoruz
Ersin Akman18 Ağustos 2016 at 16:41
Güzel sözlerin için teşekkürler Ahmet.
Bahsettiğin tarzda bir yayın yapacağız. Farkındaysan ufak ufak canlı yayınlara başladık, devamı gelecek 🙂
Kenan Yıldız29 Ağustos 2016 at 08:31
Ersin Bey Merhaba,
Sebebini bilmiyorum fakat belli ki LG’ye karşı çok olumsuz bir fikirleriniz var. Bunu işinizi yaparken surat ifadelerinize yansıttığınız için yapmış olduğunuz doğru yorumlar dahi anlamsız kalıyor.
Ersin Akman29 Ağustos 2016 at 15:41
Selam Kenan,
Ben açık kalp ameliatı yapmıyorum ki 🙂
Yani tabii ki duygularımla işim birbirine karışacak. Ben bunu doğallık olarak algılıyorum 😉
Yine de yorumun için çok teşekkür ederim.
Murat KOÇAK17 Eylül 2016 at 09:38
LG G5 almamak için en önemli sebepleri yazmamışınız…
Kronik hatalar ve teknik servis in ilgisizliği…
Sarı ekran, kasa çatlama, güncelleme nin telefondan bezdirici olması…
G2 den sonra LG nin bittiğini, jübile yaptığını herkes biliyor, lg fanlar haricinde…
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Ersin Bey, ne kadar haklı bile olsanız da son kısımda, size hoş olmadı…
Bu sektörde sizin gibi kıymetli, objektif, tüketici odaklı teknoloji editörleri gerekiyor.
ahmet2 Ocak 2017 at 19:47
ya ersin abi lg g5 almamak için 5 neden yazmışın saol ama illa arkadaşını alacaz diye bişi yok ama abi ben almayı düşünüyorum sizce güzlmi?