LG X Venture; muazzam bataryası ve güçlü fiziksel mimarisi ile dikkat çekiyor. Ancak şirketin yeni telefonundan donanımsal açıdan fazla şey beklememek gerek.

Öncelikle şunu belirtelim: LG X Venture yok edilemez bir akıllı telefon değil lakin oldukça güçlü bir fiziksel yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Güney Koreli bilişim devi adeta bir ara model geliştirmiş. Çok dayanıklı telefonlar, çok güçlü donanımlara sahip olmazlar; çok güçlü telefonlar ise genelde yok edilemez değildir. Cihaz, tam da iki mimarinin ortasında konumlanıyor.

5.2 inçlik ekrana sahip akıllı telefonun köşeleri yuvaltılmış ve bu da gövdenin, zarar görme riskini kayda değer ölçüde azaltıyor. Teknoloji uzmanlarına göre akıllı telefon, Amerika’da gerçekleşen 14 farklı sağlamlık testini alnının akıyla atlatmış. Söz konusu testler arasında şiddetli basınç ve kötü hava koşulları gibi önemli kalemler yer alıyor. LG X Venture’nin IP68 su ve toz dayanıklılığı sertifikasına sahip olması bekleniyor. Zaten ilgili sertifikalar olmadan, sağlamlık testlerinin geçilebilmesi pek de olası değil. Cihazın ekranında Gorilla Glass 4 teknolojisinden faydalanılacak.

Daha önce de belirttiğimiz gibi donanımsal açıdan çok fazla şey beklememek gerek zira devasa 4100 mAh’lık batarya, diğer parçalara fazla yer bırakmıyor. Qualcomm Snapdragon 435 işlemci, 16 MP arka; 5 megapiksel ön kamera, 32 GB dahili saklama alanı, microSD kart desteği, 2GB RAM gibi orta düzey bir donanımdan bahsediyoruz. Lakin amaç, sağlamlık ve pil ömrü olduğu için fazlasıyla yeterliler.

Muazzam batarya

4100 mAh’lık batarya telefonu özel kılan şey konumunda. Söz konusu pilin 24 saate varan konuşma ve 30 saate varan bekleme süresi sunması bekleniyor. Daha da önemlisi batarya ağır GPS kullanımı ile baş edebilecek kapasitede.

Glove Mod (Eldiven Modu) da hoş bir yetenek. Zira eldivenle bile cihazı kullanmanız mümkün. LG’nin 2 milimetre ve daha ince eldiven kullanımı olsa da, kesinlikle kullanışlı bir beceri.

Cihaz, Amerika Birleşik Devletleri’nde 26 Mayıs’ta satışa sunulacak ve 650 dolardan fiyatlandırılacak. X Venture yaz ayları itibariyle ise öncelikle Batı Avrupa olmak üzere tüm dünyada satışa sunulacak. En azından söylentiler bu yönde.