LG Electronics, en yeni UltraGear OLED oyun monitörü serisini (27GR95QE ve 45GR95QE modelleri) CES 2023’te sergileyecek. LG bu yılın başlarında UltraGear 240Hz Kavisli OLED Oyun Monitörünü ve UltraFine Display Ergo AI’yi tanıtmıştı.

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Yeni UltraGear monitörler, LG tarafından özel olarak üretilen dünyanın ilk 240Hz OLED ekranının yanı sıra gerçek, canlı renkler ve sonsuz kontrast ile olağanüstü kendinden aydınlatmalı görüntü kalitesine sahip.

Eşsiz Hıza Sahip 27 inç OLED Oyun Monitörü

LG’nin UltraGear OLED Oyun Monitörü (model 27GR95QE) QHD (2.560 x 1.440) çözünürlüğe, 240 Hz yenileme hızına ve düşük gecikmeli oyunlar için 0,03 ms (GTG) tepki süresine sahiptir. DCI-P3 renk spektrumunun %98,5’ini kapsar ve oyun tasarımcılarının vizyonunu yakalayan parlak grafikler sağlar.

Monitörün parlama önleyici ve düşük yansımalı (AGLR) ekranı, ortam ışığından bağımsız olarak ekranda ne olduğunu görmeyi kolaylaştırır. LG’nin 27 inç UltraGear’ı NVIDIA G-SYNC, FreeSync Premium ve VESA Adaptive Sync ile uyumludur. Ayrıca değişken yenileme hızına (VRR) sahiptir.

HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 ve DTS Headphone:X için 4 kutuplu kulaklık konektörünü destekler. Birlikte verilen uzaktan kumanda, ekranı rahatça yönetmek için özelleştirilebilir kısayol tuşlarına sahiptir.

45 inç Kavisli OLED Ekran ile Yeni Seviye Sürükleyicilik

LG’nin ilk 45 inç kavisli OLED oyun ekranı 21:9 en boy oranına ve WQHD (3.440 x 1.440) çözünürlüğe sahip. Bu, oyun oynamayı geliştirmeyi amaçlayan yeni bir form faktörü olan 800R kavisli ilk 45 inç paneldir. Kavisli UltraGear monitörün mat parlama önleyici ve düşük yansıma özellikli OLED paneli, tipik bir LED panele göre gözler için daha kolaydır, böylece oyuncular minimum göz ağrısı ile daha uzun süre oynayabilir.

Monitörün parlama önleyici ve düşük yansımalı (AGLR) ekranı, ortam ışığından bağımsız olarak ekranda ne olduğunu görmeyi kolaylaştırır. LG’nin 27 inç UltraGear’ı NVIDIA G-SYNC, FreeSync Premium ve VESA Adaptive Sync ile uyumludur. Ayrıca değişken yenileme hızına (VRR) sahiptir.

HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 ve DTS Headphone:X için 4 kutuplu kulaklık konektörünü destekler. Birlikte verilen uzaktan kumanda, ekranı rahatça yönetmek için özelleştirilebilir kısayol tuşlarına sahiptir.

45GR95QE’nin kavisli OLED paneli 1.500.000:1 kontrast oranına ve yüzde 98,5 DCI-P3 kapsama alanına sahip olup canlı renkler, derin siyahlar ve ekrandaki aksiyonu hayata geçiren ve oyuncunun odağını artıran net görüntüler oluşturur. 45 inçlik model, 0,03 ms’den daha kısa GTG tepki süresine ve 240 Hz yenileme hızına sahiptir. 45GR95QE OLED, oyunlarda en üst düzeyde sürükleyicilik sağlar.

Temel Özellikler:

LG UltraGear OLED Oyun Monitörü (27GR95QE) LG UltraGear Kavisli OLED Oyun Monitörü (45GR95QE) Display Type OLED (AGLR) OLED (AGLR) Ekran Boyutu 27-inç 45-inç Çözünürlük QHD (2,560 x 1,440) WQHD (3,440 x 1,440) Renk Gamı DCI-P3 98.5% DCI-P3 98.5% Kontrast Oranı 1,500,000:1 1,500,000:1 Yenileme Hızı 240Hz 240Hz Yanıt Süresi 0.03ms GTG 0.03ms GTG Kavis – 800R HDR HDR10 HDR10 Bağlanabilirlik HDMI 2.1 x 2 DisplayPort 1.4 x 1 USB 3.0 x 1 Upstream x 2 Downstream 4pole H/P out (DTS HP:X) HDMI 2.1 x 2 DisplayPort 1.4 x 1 USB 3.0 x 1 Upstream x 2 Downstream 4pole H/P out (DTS HP:X) Hoparlör Bulunmuyor Bulunmuyor Uzaktan Kumanda Evet Evet Stand Eğim: -5º to +15º Yükseklik: 110mm Dönme: ±10º Eksen: 90 º Saat Yönünün Tersine Eğim: -5º to +15º Yükseklik: 110mm Dönme: ±10º Eksen: Bulunmuyor

Fiyatlandırma ve kullanılabilirlik

27″ UltraGear OLED Oyun Monitörünün fiyatı 999,99 Dolar

45″ UltraGear OLED Kavisli Oyun Monitörünün fiyatı 1.699,99 Dolar