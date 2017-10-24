Lexus ve Marvel’dan Black Panther Temalı Lexus LC Modeli Geliyor!

Lexus, Marvel Studios ile bir araya gelerek iki adet Black Panther temalı LC modeli üretecek.Modellerden biri sınırlı sayıda üretilirken diğeri ise yalnızca tasarım olacak.

Black Panther Temalı Lexus LC konsepti özel bir boyaya sahip olacak ve kahramanımızın suratı arabanın tam önünde yer alacak. Arabanın gövdesi genişletilerek daha büyük alaşımlı jantlar için yer açılmış durumda.

Lexus’un dediğine göre Black Panther Temalı Lexus LC konsepti, gücünü mistik bir maden olan ve yalnızca kahramanın yaşadığı Wakanda’da yer alan vibranyumdan almakta.“İki ayrı dünyamızı bir araya getirerek, hayallerimizin vahşice koşmasına izin vererek limit tanımıyoruz,” diyen Mindy Hamilton, aynı zamanda bu görüşün Marvel dünyasında ki Black Panther’e ait olduğunu ve bu görüşün aynısını kendi dünyalarına katmanın inanılmaz bir iş olduğunu da söyledi.

Sınırlı sayıda üretilecek olan LC modelleri, Lexus Inspiration Series’ine ait ilk araba olacak ve bu araçtan yalnızca 100 adet üretilecek. Lexus iki LC modelini de 31 Ekim’de Las Vegas’ta gerçekleşecek SEMA isimli şovunda gösterime sokacak.