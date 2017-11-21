Lenovo’dan Yaratıcılık Üzerine Hazırlanan Yoga Book

Gerçek mürekkepli dijital kalemiyle tasarımların, çizimlerin ve yazıların dijital ortama profesyonel kalitede aktarılmasını sağlayan Yoga Book, piyasaya çıktı.

Lenovo’nun, dünyanın en ince 2’si 1 arada tableti Yoga Book, gerçek mürekkepli dijital kalemiyle teknoloji severlerin karşısına çıktı. Gerçek mürekkepli dijital kalemi ile not almanızı veya çizim yapmanızı sağlayan Yoga Book, sizi not defterinizden kurtarırken daha önce hiç olmadığı kadar verimli çalışmanıza ve dilediğiniz yerde yaratıcılığınızı kullanabilmenize imkan tanıyor.

Gerçek mürekkepli kalemiyle kâğıt üzerine alınan notları ya da çizimleri anlık olarak dijitalleştirebilme özelliğine sahip Yoga Book, Real Pen adını verdiği bu özel kalemi ile farklı bir kullanım deneyimi vadediyor. Yoga Book, aynı zamanda ihtiyaç duyulduğunda görüntülenen ve gizlenebilen Halo klavye teknolojisiyle de geliyor. Cihazın, not almak veya çizim yapmak için kullanılan alanı, istenirse tek dokunuşla dijital olarak ortaya çıkan Halo klavyeye dönüşüyor ve böylece Yoga Book ile dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi kolayca yazı yazılabiliyor. Yazım yanlışlarını azaltmak için dokunmatik geri bildirim sağlayan hassas, haptik teknolojiye sahip Halo klavye ile Yoga Book günümüzün en farklı deneyim sunan 2si 1 arada tableti olmaya aday.

4,05 mm inceliğinde ve 690 gram hafifliğindeki cihaz, tek bir şarj işlemi ile 12 saate kadar kullanılabilme kabiliyetine sahip. Yoga Book, hem Android hem de Windows ile uyumlu çalışıyor olmasıyla da fark yaratacak gibi görünüyor. 10.1” IPS FHD ekranı, Dolby Atmos desteği ve 64 GB belleği ile gelirken metalik gri ve şampanya rengi seçenekleri ile sunuluyor.