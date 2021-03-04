Benchmark
Lenovo Yoga Tab 13, teknik özellikleriyle görüntülendi!
Lenovo, Android tablet üreten popüler firmalardan biri. Şirket, tıpkı Samsung ve Huawei gibi farklı fiyat segmentlerinde tabletler satıyor. Firma kısa süre önce Xiaoxin Pad Pro olarak da bilinen Lenovo Tab P11 Pro‘yu piyasaya sürdü. Bu tablet, birinci sınıf özelliklerle donatılan Android tabanlı güçlü bir cihaz. Şimdi ise Lenovo, yakın zaman içinde Yoga Tab 13 adlı başka bir üst düzey tabletini piyasaya sürmek için çalışıyor.
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Lenovo Yoga Tab 13, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Son Lenovo Yoga serisi tablet, Eylül 2019’da piyasaya çıkmıştı. Tablet, giriş seviyesi yonga setine sahip Lenovo Yoga Smart Tab olarak adlandırılan orta sınıf bir cihazdı. Ancak yaklaşmakta olan Lenovo Yoga Tab 13, son sızıntılara göre üst segment bir ürün olacak. Geekbench sonuçlarına göre yeni tablet, 8 GB RAM ve Android 11 işletim sistemi ile gelecek. Ayrıca cihaz, Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alacak. Yoga Tab 13, Geekbench platformunda tekli çekirdekte “975“, çoklu çekirdekte ise “3177” puan aldı.
Google Play Console listesine göre cihaz, 2160×1350 piksel çözünürlüğe sahip olacak. Aynı liste, cihazın ön yüzünü de ortaya çıkardı. Ancak ürünün genel tasarımı ile ilgili henüz net bir görsel bulunmuyor. Son olarak adında geçen 13’ün tabletin 13 inç olacağına işaret etmesi muhtemel gözüküyor. Cihazın benchmark listelerinde ortaya çıkması ile birlikte lansman tarihinin yaklaştığını söyleyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Motorola Moto G100, Geekbench’te görüntülendi!
Motorola, geçtiğimiz ay Snapdragon 870 yonga setini kullanan dünyanın ilk akıllı telefonunu resmi olarak Çin’de piyasaya sürdü. Motorola Edge S olarak adlandırılan cihaz, söylentilere göre Moto G100 ismiyle küresel pazarda satışa çıkacak. Bu nedenle cihazın, markanın en güçlü G serisi telefonu olması muhtemel gözüküyor. Bugün ise Motorola Moto G100, Geekbench’te ortaya çıktı. Bunun ardından cihazın yakın zamanda piyasaya çıkacağı söylentileri de yayılmaya başladı.
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Motorola Moto G100, Geekbench’te nasıl bir performans gösterdi?
Motorola Edge S, “nio” kod adıyla çıkışından önce Geekbench’te ortaya çıkmıştı. Şimdi ise aynı kod adı Motorola Moto G100‘ün Geekbench listesinde geçiyor. Cihazın işlemcisinin taban frekansı 1.80 GHz saat hızında olacak. Listenin kaynak kodu, bu yonga setinin maksimum 3.19 GHz hıza ulaşabildiğini gösterdi. Ayrıca telefonun Adreno G50 GPU‘dan gücünü aldığı da kesinleşti. Dolayısıyla Motorola Moto G100, Snapdragon 870 yonga seti ile gelecek.
Cihazın Geekbench listesine baktığımızda, 8 GB RAM ve Android 11 ile geleceğini görüyoruz. Telefon, tekli çekirdekte “957”, çoklu çekirdekte ise “2815” skor aldı. Ortaya çıkan sonuçlara göre telefonun Motorola Edge S ile benzer sonuçlar verdiği de belirtiliyor. Moto G100‘ün ilk çeyrekte çıkış yapıp yapmayacağı henüz belli değil. Yakın tarihli bir rapor ise cihazın bu ay Hindistan’da tanıtılabileceğini iddia ediyor.
Akıllı Telefonlar
Snapdragon 870 yonga seti, Geekbench’te görüntülendi!
Geçtiğimiz haftalarda Geekbench veritabanında “V2045” model numarasına sahip yeni bir Vivo akıllı telefon görüntülenmişti. Bu akıllı telefonun ilginç tarafı, Geekbench‘te aldığı skorların bilinen yonga setlerinden farklı sonuçlar vermesiydi. Cihaz, tekli çekirdekte “1034” puan alırken, çoklu çekirdekte “3513” puan aldı. Görüntülenen skorlara göre telefonun kullandığı yonga seti Snapdragon 888’den düşük, Snapdragon 865’ten yüksek olacak. Bu nedenle cihazın yonga seti geçtiğimiz sene bahsi geçen Snapdragon 870 olabilir.
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Snapdragon 870 kullanması muhtemel Vivo cihazı, Geekbench’te nasıl değerlendirildi?
Yeni Vivo telefonu, Geekbench skorları karşılaştırıldığında Snapdragon 865 kullanan OnePlus 8 Pro‘dan daha iyi sonuçlar verdi. OnePlus 8 Pro, tekli çekirdekte “3053“, çoklu çekirdekte ise “876” skor almıştı. Bu, yaklaşık %15’lik bir performans farkı olduğunu gösteriyor. Snapdragon 888 kullanan iQOO 7 ise Geekbench‘te, tekli çekirdekte “1136“, çoklu çekirdekte “3700” skor aldı. Bu değerlendirmeye göre de Snapdragon 888‘den %10 daha az performansa sahip olacağını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıl Digital Chat Station, Snapdragon 865‘in overclocklu bir modelinin çıkacağını paylaşmıştı. O rapora göre bu yonga seti Snapdragon 870 olarak adlandırılacaktı.
Şimdilik ortaya çıkan sonuçlara göre bu yonga seti, Snapdragon 865‘ten daha çok Snapdragon 888’e yakın performans verecek. Yonga setleri geliştirilirken bazı ara yonga setleri üretilir. Bu yonga setinin de buna benzer bir ara yonga seti olması muhtemel gözüküyor. Önümüzdeki günlerde bu çip ile ilgili daha fazla şey duyabiliriz.
Akıllı Telefonlar
Black Shark 4, AnTuTu’nun en güçlü cihazı oldu!
Black Shark, bu yılın ilk yarısında Qualcomm Snapdragon 888 yonga setini kullanacak olan şirketler arasında yerini alacak. Dün şirketin CEO‘su Luo Yuzhou, Black Shark 4 oyuncu akıllı telefonunun yakında tanıtılacağını duyurdu. Ayrıca bu cihazın 120W hızlı şarj destekli 4500 mAh değerinde batarya ile geleceğini de onayladı. Şirkete göre bu cihaz, 15 dakikadan daha kısa bir sürede tam şarja ulaşacak.
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Black Shark 4, AnTuTu’da nasıl bir skor aldı?
Black Shark CEO’su Luo Yuzhou‘dan gelen son bilgilere göre Black Shark 4‘ün AnTuTu skoru geçtiğimiz günlerde belirlendi. Black Shark 4, CEO tarafından paylaşılan bilgilere göre 788.505 AnTuTu skoru alarak AnTuTu‘nun en güçlü cihazı oldu. Luo Yuzhou yaptığı açıklamada “Yeni nesilde güçlü bir performansa sahip olmak gerek. Bunun için Black Shark mühendisleri ile yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. 800.000 puana yakın bir skor alan yeni amiral gemisi için çalışmalara devam edeceğiz.” sözlerini paylaştı.
Luo Yuzhou‘nun yaptığı açıklama,mevcut skorun daha ileriye taşınmasının planlandığını gösteriyor. Black Shark 4‘ten önce Xiaomi Mi 11, 708.425 ile AnTuTu‘nun en güçlü telefonuydu. Henüz piyasaya çıkmayan Oppo Find X3 ve iQOO 7 de AnTuTu yarışında güçlü cihazlar arasında yer alacak. Bu iki telefon sırasıyla 771.491 ve 752.935 AnTuTu skoru aldı. Bu skorlar, Snapdragon 888‘den beklenen 735.439’dan çok daha yüksek değerlerdir. Görünüşe göre AnTuTu‘nun en güçlü telefonu önümüzdeki dönemde Black Shark 4 olacak.
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