Lenovo Yoga Tab 13, teknik özellikleriyle görüntülendi!

Lenovo, Android tablet üreten popüler firmalardan biri. Şirket, tıpkı Samsung ve Huawei gibi farklı fiyat segmentlerinde tabletler satıyor. Firma kısa süre önce Xiaoxin Pad Pro olarak da bilinen Lenovo Tab P11 Pro‘yu piyasaya sürdü. Bu tablet, birinci sınıf özelliklerle donatılan Android tabanlı güçlü bir cihaz. Şimdi ise Lenovo, yakın zaman içinde Yoga Tab 13 adlı başka bir üst düzey tabletini piyasaya sürmek için çalışıyor.

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Lenovo Yoga Tab 13, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Son Lenovo Yoga serisi tablet, Eylül 2019’da piyasaya çıkmıştı. Tablet, giriş seviyesi yonga setine sahip Lenovo Yoga Smart Tab olarak adlandırılan orta sınıf bir cihazdı. Ancak yaklaşmakta olan Lenovo Yoga Tab 13, son sızıntılara göre üst segment bir ürün olacak. Geekbench sonuçlarına göre yeni tablet, 8 GB RAM ve Android 11 işletim sistemi ile gelecek. Ayrıca cihaz, Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alacak. Yoga Tab 13, Geekbench platformunda tekli çekirdekte “975“, çoklu çekirdekte ise “3177” puan aldı.

Google Play Console listesine göre cihaz, 2160×1350 piksel çözünürlüğe sahip olacak. Aynı liste, cihazın ön yüzünü de ortaya çıkardı. Ancak ürünün genel tasarımı ile ilgili henüz net bir görsel bulunmuyor. Son olarak adında geçen 13’ün tabletin 13 inç olacağına işaret etmesi muhtemel gözüküyor. Cihazın benchmark listelerinde ortaya çıkması ile birlikte lansman tarihinin yaklaştığını söyleyebiliriz.