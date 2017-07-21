Lenovo Yapay Zeka Ürünlerinde de Zirveye Oynuyor

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Lenovo Tech World İnovasyon Zirvesi’nde yapay zeka teknolojilerinin kullanım alanlarının nasıl çeşitlendiğini gösterdi.

Yapay zeka ile ilgili konsept cihazlarını tanıtan Lenovo bu cihazların hayatı nasıl kolaylaştırabileceğini gösterdi. Çok farklı kullanım alanlarına sahip cihazlar yapay zeka desteği ile kullanıcıların pek çok işlemi kolay bir şekilde yerine getirmesini sağlayacak.

Şirketin sanal asistanı CAVA, takvimi düzenliyor, etkinlikleri planlıyor ve kullanım alışkanlıklarını temel alarak hatırlatmalar yapıyor. CAVA yüz tanıma sistemi ve dil algılama teknolojisi kullanan CAVA mesajları algılayarak ajanda ile ilgili tavsiyelerde bulunabiliyor.

Artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanan daystAR ise 40 derecelik görüş açısına sahip optik ekranı bulunuyor. DaystarAR, 3D içerikleri tanıyabiliyor ayrıca bu içerikleri yükleyip düzenleyebilme imkanı veriyor.

Şirketin tanıttığı yeni cihazlardan bir tanesi de SmartVest. Cihaz kalp sağlığını her zaman ve her yerde kolay bir şekilde takip etmeyi sağlıyor. Standart 12 lead sistemini kullanan SmartVest kalp hareketlerini anlık olarak takip etmek için 10 farklı sensörü kullanıyor. SmartVest, kalp sinyallarini 24 saat boyunca gerçek zamanlı olarak kaydediyor ve taşikardi gibi durumları anında tespit edebiliyor.

Lenovo’nun müşteri hizmetleri sektörü için geliştirdiği Xiaole platformunu da tanıttı. Bu platform müşteriler ile yapılan görüşmeleri analiz ederek süzgeçten geçiriyor ve müşterilere günün 24 saati kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor.

Şirketin tanıttığı bir diğer cihaz ise akıllı hoparlör. SmartCast+ ses ve neseleri tanıma özelliğine sahip ve artırılmış gerçeklik deneyimi sunuyor. Cihazın peri masalı modülü ile çocukların yabancı dil öğrenmesini sağlayacan cihaz masalın görsellerini ve alt yazılarını yansıtarak çocukların eğlenceli bir öğrenme süreci geçirmesini sağlıyor.