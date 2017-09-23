Lenovo’nun Retro ThinkPad Modelinin Özellikleri Belli Oldu

Haziran ayında teknoloji devi Lenovo, ThinkPad modelinin 25. yılı olması sebebiyle retro bir ThinkPad modeli çıkaracağını duyurmuştu.

Lenovo bunun dışında herhangi bir bilgi vermemişti. Ancak bugün cihazın bilgileri ve render görselleri ortaya çıktı. ThinkPad 25 Anniversary Edition adı ile çıkacak olan model ThinkPad T740 temel alınarak geliştirilecek.

14 inç büyüklüğünde 1080p çözünürlükte dokunmatik ekrana sahip olacak olan cihazda Intel Core i7-7500 U işlemci 16 GB RAM, 512 GB SSD ve NVIDIA GeForce 940 MX ekran kartı yer alıyor. Cihazdaki en büyük değişiklik ise eski 7 sıralı, mavi Enter tuşlu ThinkPad klavyesi arkadan aydınlatmalı olarak geliyor.