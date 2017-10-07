Lenovo Retro ThinkPad Dizüstü Modelini Resmen Duyurdu

ThinkPad serisinin 25. yılı sebebiyle Lenovo ThinkPad Anniversary Edition 25 ismiyle yeni bir ThinkPad modeli çıkaracağını duyurmuştu.

Lenovo’nun ilk ThinkPad modeli ThinkPad 700C olarak 5 Ekim 1992 yılında satışa çıkmıştı. Bilgisayarın retro modeli ThinkPad T740 olarak satışa çıkacak. Cihaz görünüş olarak aynı olacak ancak günümüz donanımı ile çalışacak.

ThinkPad Anniversary Edition 25, 14 inç büyüklüğünde Full HD ve dokunmatik destekli ekran ile gelecek. Cihazda Intel Core i7-7500U işlemci ve NVIDIA GeForce 940MX grafik kartı olacak. Renkli ThinkPad logosu da klavyenin sağ al kısmında bulunacak. 1 USB-C, 3 USB, SD kart okuyucu, HDMI ve ethernet girişi ile gelecek olan cihaz sadece belli ülkelerde ve sınırlı sayıda satılacak. Fiyatı ise 1899$.