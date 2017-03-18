Lenovo P2, pil performansını yeniden tanımlamak için geliyor. Üç güne yakın pil ömrü Lenovo P2 ile cebinizde.

Qualcomm Snapdragon 625 yanında 4 GB bellekle sunulan Lenovo P2 5.100 mAh pille iki buçuk günün üzerinde pil ömrü sunuyor. 32 GB depolama alanı microSD kartla artırılabiliyor; dilerseniz microSD kart yuvasına ikinci SIM kartı takarak çift hatlı biçimde kullanma imkanınız da bulunuyor.

Lenovo P2 ile bitmeyen pil

Bu telefonun pili bitmiyor. Yani, bir noktadan sonra elbette bitiyor ama normal kullanımda 60 saatin üzerinde bekleme süresi sağlayan P2, başka cihazları da şarj edebilen bir yapıya sahip. Bunun için gerekli olan OTG bağlantısı da kutunun içinde size sunuluyor. Bu telefonla bizim alabildiğimiz en iyi pil süresi ise 71 saat seviyesindeydi. Yani üç günden yalnızca bir saat eksik.

Bu modelde Vibe P1‘e göre farklı noktalardan bir tanesi de tasarımın daha ince bir gövdede vücut bulması. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de IPS LCD’den AMOLED ekrana geçiş. Bu güncelleme daha okunabilir bir ekran getirmesinin yanı sıra pil tasarrufu anlamında da fayda sağlıyor. Parmak izi okuyucu ve orta seviye bir kamera da Vibe P1’den devralınan standart özellikler arasında.