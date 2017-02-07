Lenovo’nun Yeni Dizüstü Modellerinden Biri VR’ı Hedef Alıyor

Lenovo sadece sanal gerçekliği destekleyecek bilgisayarlar değil aynı zamanda sanal gerçeklik içeriği yaratabilecek bilgisayarlar peşinde.

Üç yeni iş istasyonu çıkaran Lenovo özellikle sanal gerçeklik içeriği üretimi yapabilecek donanıma son derece önem gösteriyor. 17 inç büyüklüğündeki ThinkPad P71 HTC, Nvidia ve Oculus’tan VR sertifikasına sahip. Bilgisayarlarda Xeon E3 işlemci ve Quadro P5000 grafik işlemcisi yer alıyor.

Bilgisayar 64 GB’a kadar RAM destekleyebiliyor ayrıca 4 farklı sürücü bağlanabiliyor. Bilgisayarda hem harddisk hem de SSD desteği mevcut. Sanal gerçeklik ile uğraşmayacak olanlar için de Thunderbolt 3 portu mevcut. Bu sayede keskin bir 4K çözünürlük elde etmek mümkün.

Diğer iki model ise güçten çok taşınabilirlik için üretilmiş. 15 inç ThinkPad p51 günümüzün en hafif ve ince iş istasyonlarından bir tanesi. Bilgisayar sadece 2 kilogram ağırlığında ve 2 santimetre kalınlığında. P71 kadar güçlü olmasa da üzerinde yedinci nesil Intel işlemci yer alıyor. 32 GB Ram ile gelen bilgisayarda 4K ve Quadro M520M video desteği var. P51 modeli Mart ayında 1049 dolardan başlayan fiyatla satışa çıkacak. hem P51 hem de P71 pahalı güçlü bilgisayarlar. P71 ise 1849 dolardan başlayacak ve Nisan’da satışa çıkacak.